МИД Украины проверяет, есть украинцы среди жертв серии взрывов на Шри-Ланке

Министерство иностранных дел проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших от серии взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Выясняем ситуацию относительно возможного наличия среди пострадавших вследствие серии взрывов на Шри-Ланке граждан Украины", - написал он.

Согласно сообщениям средств массовой информации, количество погибших достигло 180 человек.

Со ссылкой на местную полицию сообщается, что среди погибших не менее 9 иностранцев.

Как сообщали Українськi Новини, 21 апреля на Шри-Ланке произошли взрывы в церквях и отелях: около 180 погибших, 400 раненых.

15 марта в Новой Зеландии неизвестные обстреляли две мечети: погибли не менее 27 человек.

Ранее произошел теракт в Питтсбургской синагоге, где 11 человек погибли