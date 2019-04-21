МИД Украины проверяет, есть украинцы среди жертв серии взрывов на Шри-Ланке

Министерство иностранных дел проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших от серии взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Выясняем ситуацию относительно возможного наличия среди пострадавших вследствие серии взрывов на Шри-Ланке граждан Украины", - написал он.\r\n\r\nСогласно сообщениям средств массовой информации, количество погибших достигло 180 человек.\r\nСо ссылкой на местную полицию сообщается, что среди погибших не менее 9 иностранцев.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 апреля на Шри-Ланке произошли взрывы в церквях и отелях: около 180 погибших, 400 раненых.\r\n15 марта в Новой Зеландии неизвестные обстреляли две мечети: погибли не менее 27 человек.\r\nРанее произошел теракт в Питтсбургской синагоге, где 11 человек погибли