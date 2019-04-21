подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
21 апреля 2019, воскресенье, 12:11 195
Внешняя политика 2019-04-21T13:18:59+03:00
Українські Новини
МИД Украины проверяет, есть украинцы среди жертв серии взрывов на Шри-Ланке

МИД Украины проверяет, есть украинцы среди жертв серии взрывов на Шри-Ланке

Взрывы в Шри-Ланке. Фото: twitter/aashikchin
Взрывы в Шри-Ланке. Фото: twitter/aashikchin

Министерство иностранных дел проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших от серии взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Выясняем ситуацию относительно возможного наличия среди пострадавших вследствие серии взрывов на Шри-Ланке граждан Украины", - написал он.

Согласно сообщениям средств массовой информации, количество погибших достигло 180 человек.

Со ссылкой на местную полицию сообщается, что среди погибших не менее 9 иностранцев.

Как сообщали Українськi Новини, 21 апреля на Шри-Ланке произошли взрывы в церквях и отелях: около 180 погибших, 400 раненых.

15 марта в Новой Зеландии неизвестные обстреляли две мечети: погибли не менее 27 человек.

Ранее произошел теракт в Питтсбургской синагоге, где 11 человек погибли

Больше новостей о: Пасха Взрывы Церковь Шри-Ланка Жертвы раненые Теракт Католическая церковь погибшие при взрыве Взрывы на Шри-Ланке

Архив
Новости
Зеленский и Порошенко. Выборы Президента 2019. Коллаж
Второй тур выборов Президента. Оn-line 13:23 Обновляется
Более 18% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента на 11:00 13:16
МИД Польши предложил отменить для украинцев роуминг 13:05
Femen. Фото: facebook/ Veronika Melkozerova
Активистка Femen разделась у избирательного участка, где голосовал Зеленский 12:59
Порошенко проголосовал во 2-м туре выборов Президента 12:36
больше новостей
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Полный текст 20:03
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
Сегодня Вербное воскресенье: традиции и запреты праздника 06:00
больше новостей
Коломойский выиграл третий суд у НБУ 22:36
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На Донбассе боевики устроили провокации и лишились еще троих "бойцов" 08:01
На Камчатке ночью произошло мощное землетрясение 08:40
В Краматорске из-за кори в больницу попали более 20 человек, среди них есть дети 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok