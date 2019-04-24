Руководители всех спецслужб Шри-Ланки уйдут в отставку из-за терактов на Пасху

Лидер островного государства Шри-Ланка Майтрипала Сирисена заявил, что уволит руководителей всех спецслужб страны по причине того, что они не смогли предотвратить серию взрывов. Об этом сообщает Reuters.\r\nВ сообщении сказано, что представители спецслужб не выполнили свои функциональные обязанности, поскольку не сумели предупредить и предотвратить теракты, хотя имели необходимые данные от иностранных спецслужб.\r\n"Сотрудники службы безопасности, которые получили отчет от разведки иностранного государства, не поделились этим со мной. Были бы приняты соответствующие меры. Теперь я решил принять жесткие меры в отношении этих чиновников", - подчеркнул Сирисена.\r\nПрезидент Шри-Ланки пообещал полностью реформировать полицию и силы безопасности в ближайшие недели.\r\n"Я ожидаю смены руководителей оборонных учреждений в течение следующих 24 часов", - добавил он.\r\nТакже МИД проверял, были ли украинцы среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке. Позже МИД сообщил, что пострадавших украинцев от серии взрывов на Шри-Ланке нет.\r\n22 апреля на Шри-Ланке прогремел новый взрыв и начались массовые похороны жертв.