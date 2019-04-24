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24 апреля 2019, среда, 08:16 60
Азия 2019-04-24T08:20:12+03:00
Українські Новини
Руководители всех спецслужб Шри-Ланки уйдут в отставку из-за терактов на Пасху

Руководители всех спецслужб Шри-Ланки уйдут в отставку из-за терактов на Пасху

Лидер островного государства Шри-Ланка Майтрипала Сирисена заявил, что уволит руководителей всех спецслужб страны по причине того, что они не смогли предотвратить серию взрывов. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении сказано, что представители спецслужб не выполнили свои функциональные обязанности, поскольку не сумели предупредить и предотвратить теракты, хотя имели необходимые данные от иностранных спецслужб.

"Сотрудники службы безопасности, которые получили отчет от разведки иностранного государства, не поделились этим со мной. Были бы приняты соответствующие меры. Теперь я решил принять жесткие меры в отношении этих чиновников", - подчеркнул Сирисена.

Президент Шри-Ланки пообещал полностью реформировать полицию и силы безопасности в ближайшие недели.

"Я ожидаю смены руководителей оборонных учреждений в течение следующих 24 часов", - добавил он.

Также МИД проверял, были ли украинцы среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке. Позже МИД сообщил, что пострадавших украинцев от серии взрывов на Шри-Ланке нет.

22 апреля на Шри-Ланке прогремел новый взрыв и начались массовые похороны жертв.

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