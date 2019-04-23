"Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, в результате которых погибло более 300 человек, сообщает "Русская служба BBC".

Как отмечается в сообщении, опубликованном в соцсетях принадлежащего "ИГм информационного ресурса Amaq, целью джихадистов были христиане и граждане стран, входящих в коалицию по борьбе с группировкой.

Исламисты из "ИГ" регулярно выступают с подобными заявлениями. На этот раз никаких доказательств причастности к атакам на Шри-Ланке представители группировки не предоставили.

По последним данным, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погиб 321 человек, более 500 человек получили ранения. Как сообщает ЮНИСЕФ, среди погибших - как минимум 45 детей.

Ранее СМИ сообщали, что за нападениями стоит местная джихадистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". В правительстве Шри-Ланки заявляли, что руководство действиями джихадистов осуществлялось из-за рубежа.

"Мы не верим в то, что эти нападения были осуществлены группировкой, которая базируется в нашей стране. Действовала международная группировка, без помощи которой эти нападения не могли быть осуществлены", - заявил пресс-секретарь правительства Шри-Ланки Раджита Сенаратне.

Ранее премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил, что Шри-Ланке потребуется помощь других стран для выявления возможных зарубежных связей местных экстремистов.

Спецслужбы Шри-Ланки продолжают расследование нападений. По делу о взрывах арестованы уже более 40 человек.

Как сообщает агентство Франс-пресс со ссылкой на источники в полиции Шри-Ланки, два взрыва в гостиницах Коломбо были совершены братьями-мусульманами, сыновьями богатого торговца специями.

Министр обороны страны Руван Виджевардене заявил, что взрывы были совершены в ответ на нападение на две мечети в Новой Зеландии 15 марта, в результате которого погибли 50 человек.

Однако пресс-служба премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн сообщила, что новозеландская сторона пока не получала каких-либо разведданных о связи этих нападений.

Как сообщали Українськi Новини, на Шри-Ланке произошло еще 2 взрыва: количество жертв достигло 190 человек. Позже количество погибших достигло 290 человек.

Также МИД проверял, были ли украинцы среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке. Позже МИД сообщил, что пострадавших украинцев от серии взрывов на Шри-Ланке нет.

22 апреля на Шри-Ланке прогремел новый взрыв и начались массовые похороны жертв.