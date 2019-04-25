На Шрі-Ланці людей закликають готуватися до нових терактів

Влада Шрі-Ланки закликали населення бути готовим до можливих терактів в мечетях у п'ятницю, 26 квітня, повідомляє Sunday Times.

Спочатку інформація про погрози поширилася в соцмережах, пізніше влади підтвердила її. У п'ятницю теракти очікуються в мечетях країни. Влада підтвердила інформацію про підготовлювані вибухи і посилила охорону.

Поліція посилила охорону мечетей та інших місць масового скупчення людей.

Як повідомляли Українські Новини, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

Раніше на Шрі-Ланці почалися масові поховання жертв вибухів.

Також на Шрі-Ланці 22 квітня прогримів новий вибух.

Керівники всіх спецслужб Шрі-Ланки підуть відставку через терактів на Великдень.

МЗС перевіряв, чи були українці серед загиблих і постраждалих на Шрі-Ланці. Пізніше МЗС повідомив, що постраждалих українців від серії вибухів на Шрі-Ланці немає.