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25 квітня 2019, четвер, 17:55 41
Політика 2019-04-27T04:00:27+03:00
Українські Новини
Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською

Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською

Верховна Рада закріпила обов'язковість проведення культурно-мистецьких і видовищних заходів українською мовою.

Про це йдеться в законопроекті №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", за прийняття якого в цілому проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно із законом, мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних і видовищних заходів є державна мова.

Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім або творчим задумом організатора заходів, а також при реалізації прав корінних народів і національних меншин.

Водночас ці вимоги не поширюються на використання мов під час виконання пісень, музичних творів із текстом.

Конферанс та афіші таких заходів належить виконуватися українською мовою.

Окремо прописано виключення для зобов'язань перед Європейським мовним союзом.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.

При цьому ЗМІ зобов'язали мати стартову українську версію сайтів.

Раніше Рада зобов'язала театри забезпечити переклад вистав на українську.

Також Рада вилучила норму про прирівнювання спроб запровадження багатомовності до повалення конституційного ладу.

Тим часом, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.

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