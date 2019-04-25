Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською

Верховна Рада закріпила обов'язковість проведення культурно-мистецьких і видовищних заходів українською мовою.\r\nПро це йдеться в законопроекті №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", за прийняття якого в цілому проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЗгідно із законом, мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних і видовищних заходів є державна мова.\r\nЗастосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім або творчим задумом організатора заходів, а також при реалізації прав корінних народів і національних меншин.\r\nВодночас ці вимоги не поширюються на використання мов під час виконання пісень, музичних творів із текстом.\r\nКонферанс та афіші таких заходів належить виконуватися українською мовою.\r\nОкремо прописано виключення для зобов'язань перед Європейським мовним союзом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.\r\nПри цьому ЗМІ зобов'язали мати стартову українську версію сайтів.\r\nРаніше Рада зобов'язала театри забезпечити переклад вистав на українську.\r\nТакож Рада вилучила норму про прирівнювання спроб запровадження багатомовності до повалення конституційного ладу.\r\nТим часом, Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.