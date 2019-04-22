Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо поздравил Зеленского с победой

Лидер оппозиции, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, Хуан Гуайдо поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине.

"Поздравляю Владимира Зеленского с его широкой и решительной победой. Свободные выборы – это механизм, позволяющий народу выражать и воплощать в жизнь их стремление к переменам", – написал он в Twitter.

Как сообщали Українські Новини, посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах Президента. Позже Зеленскому позвонил Дональд Трамп и поздравил его с победой и "блестящей кампанией".

Тем временем Макрон поздравил Зеленского с победой, а Дуда пригласил Зеленского в Польшу. Также президент Евросовета Туск поздравил Зеленского с победой на выборах Президента, а МИД Британии выразил надежду на сотрудничество.

Также Премьер Канады Трюдо заявил, что с нетерпением ждет работы с Зеленским.