Зеленский готов воспользоваться советами Порошенко

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский готов воспользоваться советами Президента Петра Порошенко.\r\nОб этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.\r\n"Как я уже говорил, господин Порошенко предложил мне свою помощь. Если она мне понадобится, то я обязательно ему позвоню. Он сказал: "я готов помочь всегда советом", - и я готов к нему обратиться, когда понадобится помощь", - сказал он.\r\nПри этом Зеленский добавил, что у него с Порошенко нет никаких взаимоотношений.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.\r\nКроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.\r\nНациональный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3.\r\nПо данным exit-poll "112", Зеленский набрал 73,7%, а Порошенко - 26,3%.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.\r\nВо втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов.