Активистка Femen разделась у избирательного участка, где голосовал Зеленский

Активистка движения Femen разделать у избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в Президенты Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

"Хватит насиловать страну!", - требовала активистка.

Активистка выкрикивала лозунги возле избирательного участка. Фото: facebook/ Veronika Melkozerova

Когда Зеленский зашёл на участок, она сняла верхнюю одежду, оставшись в одних брюках, и кричала этот слоган.

У нее на животе было написано "Зеленский - кот в мешке".

Она отметила, что агитирует против обоих кандидатов в Президенты.

Активистка разделась до пояса. Фото: facebook.com/veronica.melkozerova

Полиция не задерживала активистку.

Как сообщали Українські новини, в воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

В Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.

Тем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.

Суд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты.

Перед выборами 20 апреля в Украине наступил "день тишины".

При этом в "день тишины" в полиции зафиксировали 262 нарушения избирательного процесса