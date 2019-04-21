Активистка Femen разделась у избирательного участка, где голосовал Зеленский

Активистка движения Femen разделать у избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в Президенты Владимир Зеленский.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\n"Хватит насиловать страну!", - требовала активистка.\r\nАктивистка выкрикивала лозунги возле избирательного участка. Фото: facebook\/ Veronika Melkozerova\r\nКогда Зеленский зашёл на участок, она сняла верхнюю одежду, оставшись в одних брюках, и кричала этот слоган.\r\nУ нее на животе было написано "Зеленский - кот в мешке".\r\nОна отметила, что агитирует против обоих кандидатов в Президенты.\r\nАктивистка разделась до пояса. Фото: facebook.com\/veronica.melkozerova\r\nПолиция не задерживала активистку.\r\nКак сообщали Українські новини, в воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.\r\nВ Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.\r\nТем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.\r\nСуд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты.\r\nПеред выборами 20 апреля в Украине наступил "день тишины".\r\nПри этом в "день тишины" в полиции зафиксировали 262 нарушения избирательного процесса