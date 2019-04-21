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21 апреля 2019, воскресенье, 12:59 578
Общество 2019-04-21T13:25:05+03:00
Українські Новини
Активистка Femen разделась у избирательного участка, где голосовал Зеленский

Активистка Femen разделась у избирательного участка, где голосовал Зеленский

Femen. Фото: facebook/ Veronika Melkozerova
Femen. Фото: facebook/ Veronika Melkozerova

Активистка движения Femen разделать у избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в Президенты Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

"Хватит насиловать страну!", - требовала активистка.

Активистка выкрикивала лозунги возле избирательного участка. Фото: facebook/ Veronika MelkozerovaАктивистка выкрикивала лозунги возле избирательного участка. Фото: facebook/ Veronika Melkozerova

Когда Зеленский зашёл на участок, она сняла верхнюю одежду, оставшись в одних брюках, и кричала этот слоган.

У нее на животе было написано "Зеленский - кот в мешке".

Она отметила, что агитирует против обоих кандидатов в Президенты.

Активистка разделась до пояса. Фото: facebook.com/veronica.melkozerovaАктивистка разделась до пояса. Фото: facebook.com/veronica.melkozerova

Полиция не задерживала активистку.

Как сообщали Українські новини, в воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

В Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.

Тем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.

Суд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты.

Перед выборами 20 апреля в Украине наступил "день тишины".

При этом в "день тишины" в полиции зафиксировали 262 нарушения избирательного процесса

Больше новостей о: Голосование Femen активистка кандидат в президенты Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский

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