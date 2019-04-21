В Донецкой области не открылся один избирательный участок

Национальная полиция констатирует, что в Донецкой области не открылся в воскресенье, в день выборов Президента Украины лишь один избирательный участок.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в ходе брифинга, передают Українські Новини.

"Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе", - сказал он.

Данный избирательный участок не открылся в населенном пункте Лебединское Донецкой области, на линии разграничения.

На этом участке зарегистрировано 680 избирателей.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

Здесь можно посмотреть на второй тур выборов Президента онлайн.

В избирательный бюллетень включены два кандидата: Владимир Зеленский (руководитель студии "Квартал 95") и Петр Порошенко (действующий Президент).