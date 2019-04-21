В Донецкой области не открылся один избирательный участок

Национальная полиция констатирует, что в Донецкой области не открылся в воскресенье, в день выборов Президента Украины лишь один избирательный участок.\r\nОб этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в ходе брифинга, передают Українські Новини.\r\n"Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе", - сказал он.\r\nДанный избирательный участок не открылся в населенном пункте Лебединское Донецкой области, на линии разграничения.\r\nНа этом участке зарегистрировано 680 избирателей.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.\r\nЗдесь можно посмотреть на второй тур выборов Президента онлайн.\r\nВ избирательный бюллетень включены два кандидата: Владимир Зеленский (руководитель студии "Квартал 95") и Петр Порошенко (действующий Президент).