В "день тишины" в полиции зафиксировали 262 нарушения избирательного процесса

В Украине в "день тишины", 20 апреля, полиция получила 262 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"По состоянию на 21:00 в "день тишины" полицейские зарегистрировали 262 заявления и сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. В основном сообщения касаются незаконной агитации. Открыто одно уголовное производство", - сообщили правоохранители.

Полицейские зарегистрировали 262 заявления и сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Фото: facebook.com/UA.National.Police/

Как сообщали Українські Новини, перед выборами 20 апреля в Украине наступил "день тишины".

В "день тишины" канал "1+1" снова показал программы с Зеленским. Перед первым туром выборов телеканал сделал аналогично, заявив, что передачи с участием Зеленского – не предвыборная агитация.

В свою очередь Порошенко появился на молебне в центре Киева в "день тишины"перед первым туром выборов Президента. Также в первом туре Порошенко открыл в "день тишины" новый поезд в Мариуполь.

При этом МВД предостерегало кандидатов в Президенты от появления в СМИ в "день тишины".

Суд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты.