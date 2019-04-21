В Австралии украинцы начали выбирать Президента во втором туре

Первый избирательный участок во втором туре выборов президента Украины заработал в столице Австралии Канберре еще в субботу в 23.00 по киевскому времени и украинцы начали уже голосовать. Об этом сообщает пресс-служба украинского диппредставительства в Facebook.

Участки зарубежного избирательного округа на президентских выборах начинают работу в 8.00 по местному времени. Первыми свои голоса за Петра Порошенко или Владимира Зеленского начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии.

"Несмотря на расстояния, отделяющие австралийскую столицу от регионов, люди, которым небезразлично, приходят", — отмечают в посольстве.

Наиболее активными традиционно являются жители Канберры и Сиднея. Отметим, что украинцам Мельбурна и других городов приходится преодолевать от 700 км до свыше 1,5 тыс. км, чтобы отдать свой голос за будущего президента.

"Не упустите свой шанс", — обращаются в посольстве к гражданам Украины.

Первый избиратель второго тура выборов Президента 2019. Фото: /facebook/Посольство Украины в Австралии/Василий Боровяк

Как сообщали Українські Новини, перед выборами 20 апреля в Украине был "день тишины".

Суд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты.

15 апреля на зарубежные избирательные участки уже передали бюллетени на второй тур выборов Президента.

На выборах Президента 31 марта Зеленский и Порошенко получили больше всего голосов. При этом результат Зеленского был в два раза выше, чем у Порошенко. По итогу проведенного в день голосования экзитпола социологи обнародовали данные о возрасте, образовании и регионах проживания избирателей Зеленского и Порошенко.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, то ЦИК назначил второй тур выборов Президента на апрель. ЦИК утвердил бюллетень для второго тура президентских выборов. Победит тот, кто получит больше голосов, чем конкурент.

Социологи обнародовали первые результаты опросов о поддержке Зеленского и Порошенко во втором туре. Также букмекеры обнародовали ставки на второй тур выборов Президента.