В Австралии украинцы начали выбирать Президента во втором туре

Первый избирательный участок во втором туре выборов президента Украины заработал в столице Австралии Канберре еще в субботу в 23.00 по киевскому времени и украинцы начали уже голосовать. Об этом сообщает пресс-служба украинского диппредставительства в Facebook.\r\nУчастки зарубежного избирательного округа на президентских выборах начинают работу в 8.00 по местному времени. Первыми свои голоса за Петра Порошенко или Владимира Зеленского начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии.\r\n\r\n"Несмотря на расстояния, отделяющие австралийскую столицу от регионов, люди, которым небезразлично, приходят", — отмечают в посольстве.\r\n\r\nНаиболее активными традиционно являются жители Канберры и Сиднея. Отметим, что украинцам Мельбурна и других городов приходится преодолевать от 700 км до свыше 1,5 тыс. км, чтобы отдать свой голос за будущего президента.\r\n\r\n"Не упустите свой шанс", — обращаются в посольстве к гражданам Украины.\r\n\r\nПервый избиратель второго тура выборов Президента 2019. Фото: \/facebook\/Посольство Украины в Австралии\/Василий Боровяк\r\nКак сообщали Українські Новини, перед выборами 20 апреля в Украине был "день тишины".\r\nСуд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты.\r\n15 апреля на зарубежные избирательные участки уже передали бюллетени на второй тур выборов Президента.\r\nНа выборах Президента 31 марта Зеленский и Порошенко получили больше всего голосов. При этом результат Зеленского был в два раза выше, чем у Порошенко. По итогу проведенного в день голосования экзитпола социологи обнародовали данные о возрасте, образовании и регионах проживания избирателей Зеленского и Порошенко. \r\nПоскольку ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, то ЦИК назначил второй тур выборов Президента на апрель. ЦИК утвердил бюллетень для второго тура президентских выборов. Победит тот, кто получит больше голосов, чем конкурент.\r\nСоциологи обнародовали первые результаты опросов о поддержке Зеленского и Порошенко во втором туре. Также букмекеры обнародовали ставки на второй тур выборов Президента.