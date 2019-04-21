В Киевской области на 6 избирательных участках не хватило бюллетеней, - "Опора"

В Киевской области на 6 избирательных участках, где проходит второй тур выборов Президента, зафиксировано недостаточное количество избирательных бюллетеней. Об этом говорится в сообщении Гражданской сети "Опора", передают Українськi Новини.

Наблюдатели "Опоры" зафиксировали ряд случаев, когда имеющееся количество избирательных бюллетеней на участках меньше, чем количество избирателей в уточненных списках избирателей.

В Вышгороде на избирательном участке №320347 бюллетеней более чем на 200 меньше, нежели избирателей.

В Ирпене на участке №321290 бюллетеней почти на 100 меньше, чем избирателей, включенных в список для голосования.

В Броварах на избирательном участке №321252 не хватает 18 бюллетеней для голосования.

Подобная ситуация и в Макарове: на избирательном участке №320651 на 15 бюллетеней меньше, чем избирателей.

В Глевахе на избирательном участке №320289 на 3 бюллетеня меньше, чем необходимо.

Также 3 бюллетеня не хватает в Василькове на избирательном участке № 321281.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

В Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.

Тем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.

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