В Киевской области на 6 избирательных участках не хватило бюллетеней, - "Опора"

В Киевской области на 6 избирательных участках, где проходит второй тур выборов Президента, зафиксировано недостаточное количество избирательных бюллетеней. Об этом говорится в сообщении Гражданской сети "Опора", передают Українськi Новини.\r\nНаблюдатели "Опоры" зафиксировали ряд случаев, когда имеющееся количество избирательных бюллетеней на участках меньше, чем количество избирателей в уточненных списках избирателей.\r\nВ Вышгороде на избирательном участке №320347 бюллетеней более чем на 200 меньше, нежели избирателей.\r\nВ Ирпене на участке №321290 бюллетеней почти на 100 меньше, чем избирателей, включенных в список для голосования.\r\nВ Броварах на избирательном участке №321252 не хватает 18 бюллетеней для голосования.\r\nПодобная ситуация и в Макарове: на избирательном участке №320651 на 15 бюллетеней меньше, чем избирателей.\r\nВ Глевахе на избирательном участке №320289 на 3 бюллетеня меньше, чем необходимо.\r\nТакже 3 бюллетеня не хватает в Василькове на избирательном участке № 321281.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.\r\nВ Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.\r\nТем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.\r\nСуд отказался отменить регистрацию Зеленского кандидатом в президенты.\r\nПеред выборами 20 апреля в Украине наступил "день тишины".\r\nПри этом в "день тишины" в полиции зафиксировали 262 нарушения избирательного процесса