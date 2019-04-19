Порошенко допускает новый Майдан в случае победы Зеленского

Президент Петр Порошенко допускает, что в случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского могут произойти народные волнения и очередной Майдан.

Об этом Порошенко заявил во время дебатов на Общественном, пишет "Новое время".

"Страна под угрозой реванша [...] И я противник того, чтобы Украина платила такую цену, выводя людей на Майдан. И это будет уже другой Майдан", – заявил Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, дебаты Зеленского и Порошенко закончились исполнением гимна Украины.

Кроме того, Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко.

Также Зеленский назвал боевиков повстанцами, чем вызвал возмущение у пользователей соцсетей и Порошенко.

Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" заявил о том, что он "не был в России с начала войны". При этом, еще в мае-июня 2014 года он 4 раза летал в Россию.

Тем временем Порошенко обещал не допустить Зеленского к власти.

Также Президент Петр Порошенко и кандидат в Президенты Владимир Зеленский стали на колени в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".