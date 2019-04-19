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19 апреля 2019, пятница, 19:31 113
Политика 2019-04-19T19:41:25+03:00
Українські Новини
Вы не кот в мешке. Вы - мешок, а в мешке у вас олигархи, - Порошенко о Зеленском

Вы не кот в мешке. Вы - мешок, а в мешке у вас олигархи, - Порошенко о Зеленском

Президент Петр Порошенко заявил, что не допустит кандидата в Президенты Владимира Зеленского к власти.

Об этом Порошенко заявил в ходе дебатов с кандидатом в Президенты Владимиром Зеленским, передают Українськi Новини.

"Вы не кот в мешке. Вы - мешок, а в мешке у вас олигархи. Мы вас не допустим к власти!" - заявил он.

Президент считает, что Зеленский не самостоятельный политик.

"Мы имеем только красивую обложку!" - сказал глава государства.

При этом Порошенко признал, что Зеленский не имеет намерения вернуть Украину в сферу влияния Президента России Владимира Путина.

Он также отметил, что Зеленский не служил в армии, но уже начал проходить курс молодого бойца.

Как сообщали Українськi Новини, около 18:40 в пятницу Порошенко прибыл на стадион Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Тем временем, Зеленского на "Олимпийский" привез большой кортеж.

Согласно расписанию дебаты на стадионе будут длится 1 час - с 19:00 до 20:00. По окончанию Петр Порошенко поедет в студию НОТУ, чтобы продолжить дебаты, которые проводятся по постановлению ЦИК. Начало дебатов в студии - в 21:00.

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