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16 жовтня 2020, пʼятниця, 23:26 5
Суспільство 2020-10-17T00:15:02+03:00
Українські Новини
У Харкові обмежили роботу ресторанів до 20:00 і з понеділка відправляють школярів на канікули

У Харкові обмежили роботу ресторанів до 20:00 і з понеділка відправляють школярів на канікули

Кира Молчанова
Карантин, Харків, карантин в Харкові, червона зона
Харків. Фото: city.kharkov.uа
Харків. Фото: city.kharkov.uа

Харків обмежив роботу закладів харчування і торгово-розважальних центрів до 20:00 і встановив шкільні канікули з 19 жовтня до 30 жовтня після того, як потрапив у "червону зону" карантину.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міськради, передають Українські Новини.

Відповідне рішення було прийнято в п'ятницю, 16 жовтня, на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 19 жовтня на території Харкова вводяться протиепідемічні заходи, встановлені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Крім обмеження часу роботи закладів харчування і ТРЦ, припиняють роботу установи культури (у тому числі кінотеатри), розважальні установи (у тому числі нічні клуби).
Спортзали і фітнес-центри будуть працювати за умови суворого дотримання протиепідемічних норм.

Студенти вишів будуть навчатися дистанційно.

При цьому дитячі садки, продуктові магазини й ринки продовжать роботу у звичайному режимі.

Міський пасажирський транспорт, у тому числі метро, ​​зупиняти не будуть.

Як повідомляли Українські Новини, Харків, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці та Чернігів включені в "червону зону", Суми - залишилися в ній, а Київ в "помаранчевій" з 19 жовтня

Раніше перший заступник мера Харкова Ігор Терехов заявив, що місто не буде зупиняти транспорт, закривати ринки та продовольчі магазини, попри потрапляння міста в "червону зону" епідеміологічної небезпеки.

Кабінет Міністрів  продовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року.

Також Кабмін  заборонив проведення масових заходів  за участю понад 50 осіб в "зеленій зоні", 30 осіб - в "жовтій", 20 - в "помаранчевій" зонах.

 
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