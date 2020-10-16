Ігор Терехов розповів, як Харків підготувався до введення "червоної" карантинної зони

У зв'язку з входженням Харкова у "червону" карантинну зону перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов провів позачергове засідання Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Комісія прийняла рішення з 19 жовтня відправити школи на канікули, але дитячі садки продовжать роботу.

Будуть закриті нічні клуби та розважальні зони в ТРЦ. Спортивні клуби повинні ввести жорстке дотримання дистанції між відвідувачами.

Транспорт працюватиме в повному обсязі, але з жорстким дотриманням маскового режиму. У метро його контролюватимуть не лише на входах на станції, але й на платформах і у вагонах.

"Всі ці обмеження будуть марними, якщо кожен з нас не буде дотримуватися маскового режиму і не вимагатиме цього від оточуючих. Шановні харків'яни! Давайте дбайливо ставитись не лише до свого здоров'я, а й берегти здоров'я оточуючих, тільки так у нас вийде якомога швидше вийти з "червоної" зони та перемогти пандемію в цілому", - заявив Терехов.

Як повідомлялося раніше, "Блок Кернеса - Успішний Харків!" виступив з ініціативою застрахувати вчителів, середній медичний персонал та лікарів, які борються з пандемією.

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