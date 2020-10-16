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16 жовтня 2020, пʼятниця, 16:40 415
Суспільство 2020-10-16T16:50:50+03:00
Українські Новини
Ігор Терехов розповів, як Харків підготувався до введення "червоної" карантинної зони

Ігор Терехов розповів, як Харків підготувався до введення "червоної" карантинної зони

Константин Долгий
Харківська область, Харків, Пандемія коронавірусу, Коронавірус у Харківській області, червона зона
Ігор Терехов. Фото: Facebook
Ігор Терехов. Фото: Facebook

У зв'язку з входженням Харкова у "червону" карантинну зону перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов провів позачергове засідання Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Комісія прийняла рішення з 19 жовтня відправити школи на канікули, але дитячі садки продовжать роботу.

Будуть закриті нічні клуби та розважальні зони в ТРЦ. Спортивні клуби повинні ввести жорстке дотримання дистанції між відвідувачами.

Транспорт працюватиме в повному обсязі, але з жорстким дотриманням маскового режиму. У метро його контролюватимуть не лише на входах на станції, але й на платформах і у вагонах.

"Всі ці обмеження будуть марними, якщо кожен з нас не буде дотримуватися маскового режиму і не вимагатиме цього від оточуючих. Шановні харків'яни! Давайте дбайливо ставитись не лише до свого здоров'я, а й берегти здоров'я оточуючих, тільки так у нас вийде якомога швидше вийти з "червоної" зони та перемогти пандемію в цілому", - заявив Терехов.

Як повідомлялося раніше, "Блок Кернеса - Успішний Харків!" виступив з ініціативою застрахувати вчителів, середній медичний персонал та лікарів, які борються з пандемією.

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