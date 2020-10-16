підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 жовтня 2020, пʼятниця, 17:25 9
Фінанси 2020-10-16T21:00:05+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує падіння. Офіційний курс нацвалюти на понеділок

Гривня продовжує падіння. Офіційний курс нацвалюти на понеділок

Елена Новикова
Курс валют, Курс, Курс НБУ, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Офіційний курс валют
Офіційний курс валют

Тоді як в обмінних пунктах київських банків долар і євро перед вихідними обвалилися, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 жовтня, на 2,84 коп. до 28,3649 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 жовтня, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH /USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,6645
1 долар США 28,3649
1 швейцарський франк 31,0712
10 єн 2,6946
10 російських рублів 3,6343
1 євро 33,3018

Як повідомляли Українські Новини, після незначного падіння минулого тижня долар в обмінниках знову почав рости.

Раніше повідомлялося про те, що експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік. Партнер інвесткомпанії Capital Times Найман Ерік вважає, що курс долара піде вгору. За його прогнозом, наступного року американська валюта коштуватиме понад 30 гривень.

Крім того, аналітики спрогнозували курс в жовтні.

Більше новин про: Курс валют Курс Курс НБУ курс гривні Гривня Офіційний курс

Курс євро для платіжних карток знизився...
Після незначного падіння минулого тижня долар в об...
Долар і євро перед вихідними обвалилися. Курс валю...
Перед вихідними долар виріс, а євро впав в ціні, –...
В Україні відновили список країн "червоної" і "зеленої" зони
У Києві збільшилася смертність від коронавірусу. Дані про захворюваність за районами
Новини
Штормовий вітер і зливи атакують. На вихідних погода істотно зіпсується 21:00
У Києві збільшилася кількість закритих на карантин шкіл. COVID-19 виявили у 605 учнів і 485 вчителів 20:57
Зеленський нагородив Президента Туреччини Ердогана орденом Ярослава Мудрого I ступеня 20:47
У "Слузі народу" допускають, що опитування у день виборів профінансує сам Зеленський 20:39
Україна і Туреччина домовилися про військове співробітництво 20:31
більше новин
Уряд повинен передати субвенції з Фонду боротьби з COVID-19 на місцевий рівень, – кандидатка від БЮТ 13:31
Марина Порошенко закликала столичну владу закупити школярам та вчителям Києва електронні планшети 14:24
На ремонті даху лише одного будинку крадуть пів мільйона гривень, — Кучеренко 16:27
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Інформація з ноутбука "Бурісми" і покази свідків доповнять скандальне розслідування New York Post, – Деркач 18:31
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Опитування Зеленського оплатять меценати, - Кравчук 11:05
більше новин
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok