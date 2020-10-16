Гривня продовжує падіння. Офіційний курс нацвалюти на понеділок

Тоді як в обмінних пунктах київських банків долар і євро перед вихідними обвалилися , Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 жовтня, на 2,84 коп. до 28,3649 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 жовтня, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH /USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,6645 1 долар США 28,3649 1 швейцарський франк 31,0712 10 єн 2,6946 10 російських рублів 3,6343 1 євро 33,3018

Як повідомляли Українські Новини, після незначного падіння минулого тижня долар в обмінниках знову почав рости.

Раніше повідомлялося про те, що експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік. Партнер інвесткомпанії Capital Times Найман Ерік вважає, що курс долара піде вгору. За його прогнозом, наступного року американська валюта коштуватиме понад 30 гривень.

Крім того, аналітики спрогнозували курс в жовтні.

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