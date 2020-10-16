Після незначного падіння минулого тижня долар в обмінниках знову почав зростати

З 9 по 16 жовтня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 8,60 коп. до 28,4430 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,92 коп. до 28,2326 UAH/USD після незначного падіння минулого тижня. Водночас у п'ятницю, 16 жовтня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 знизився у порівнянні з 15 жовтня.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс покупки євро підвищився на 0,52 коп. до 32,8726 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,15 коп. до 33,3376 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро Російський рубль (10) Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній курс на 16 жовтня 28,2326 28,4430 32,8726 33,3376 3,3000 3,7700 У порівнянні з 9 жовтня 0,1092 0,0860 0,0052 -0,0115 0,0300 -0,0200

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, з 2 по 9 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 9,97 коп. до 28,3570 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,14 коп. до 28,1234 UAH/USD після шеститижневого зростання.

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