підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 жовтня 2020, пʼятниця, 11:45 4
Фінанси 2020-10-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Після незначного падіння минулого тижня долар в обмінниках знову почав зростати

Після незначного падіння минулого тижня долар в обмінниках знову почав зростати

Катерина Цапро
Курс валют, курс долара, курс долара до гривні, Динаміка курсу долара
Курс долара
Курс долара

З 9 по 16 жовтня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 8,60 коп. до 28,4430 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,92 коп. до 28,2326 UAH/USD після незначного падіння минулого тижня. Водночас у п'ятницю, 16 жовтня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 знизився у порівнянні з 15 жовтня

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс покупки євро підвищився на 0,52 коп. до 32,8726 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,15 коп. до 33,3376 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

євро

Російський рубль (10)

 

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Середній курс на 16 жовтня

28,2326

28,4430

32,8726

33,3376

3,3000

3,7700

У порівнянні з 9 жовтня

0,1092

0,0860

0,0052

-0,0115

0,0300

-0,0200

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, з 2 по 9 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 9,97 коп. до 28,3570 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,14 коп. до 28,1234 UAH/USD після шеститижневого зростання.

 

Більше новин про: Курс валют курс долара курс долара до гривні Динаміка курсу долара

Долар і євро перед вихідними обвалилися. Курс валю...
Долар і євро продовжують дорожчати. Курс валют на ...
За місяць подорожчав на 80 копійок: як змінювався ...
НБУ знову знизив гривню перед вихідними, - опублік...
Зеленський озвучив три останні запитання опитування 25 жовтня
За добу коронавірус підтвердили у майже шести тисяч українців. Летальних випадків збільшилося на на 45,2%
Новини
Змагання зі сноуборду. Фото: СР
У неділю, 18 жовтня, у Солом'янському парку стартує сноуборд-олімпіада 12:49 Фото
У Київській області два райони обмежать торгівлю через "червону зону" епідбезпеки 12:30
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону" 12:25
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Цього разу все відчувалося на 3-4 з 10, – депутат Зінкевич змогла вдруге подолати COVID-19 12:03
більше новин
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Мені здається, що Пальчевський є не агентом, а чинним офіцером спецслужб РФ, — Гордон 18:57
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
більше новин
Венедіктова з'їхала з держдачі в "Пущі-Водиці"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok