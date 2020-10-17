Виплата пенсій в жовтні. Скільки ПФУ направив коштів за пів місяця

Вчора, 16 жовтня, Пенсійний фонд України, направив ще 3,5 млрд гривень на фінансування пенсій жовтня. Про це йдеться в повідомленні ПФУ в Facebook. Так, повідомляється, що ПФУ, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій жовтня. "На пенсійні виплати спрямовано 3,5 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 28,0 мільярда гривень", - зазначили в ПФУ. Також у фонді нагадали, що виплату пенсій буде проведено в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. Як повідомляли Українські Новини, бюджет на субсидії в Україні знову урізали ще на 2,16 млрд гривень. Зменшення допомоги торкнеться українців як тільки закінчиться карантин. Також українцям потрібно буде набрати 35 років страхового стажу після закінчення пенсійної реформи в 2028 році. Крім того, в Україні дефіцит Пенсійного фонду може досягти рекордного рівня до 2021-го року. Також тариф на газ в Україні в зимові місяці може зрости з 5,3 до 7 грн за кубометр в зв'язку з піковим періодом споживання.