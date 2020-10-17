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17 жовтня 2020, субота, 05:45 18
Суспільство 2020-10-17T14:00:03+03:00
Українські Новини
Виплата пенсій в жовтні. Скільки ПФУ направив коштів за пів місяця

Виплата пенсій в жовтні. Скільки ПФУ направив коштів за пів місяця

Анна Рудык
пенсія, фінансування пенсій, Пенсійні виплати
Пенсіонери. Фото: pixabay
Пенсіонери. Фото: pixabay

Вчора, 16 жовтня, Пенсійний фонд України, направив ще 3,5 млрд гривень на фінансування пенсій жовтня. Про це йдеться в повідомленні ПФУ в Facebook.

Так, повідомляється, що ПФУ, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій жовтня.

"На пенсійні виплати спрямовано 3,5 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 28,0 мільярда гривень", - зазначили в ПФУ.

Також у фонді нагадали, що виплату пенсій буде проведено в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, бюджет на субсидії в Україні знову урізали ще на 2,16 млрд гривень. Зменшення допомоги торкнеться українців як тільки закінчиться карантин.

Також українцям потрібно буде набрати 35 років страхового стажу після закінчення пенсійної реформи в 2028 році.

Крім того, в Україні дефіцит Пенсійного фонду може досягти рекордного рівня  до 2021-го року.

Також тариф на газ в Україні в зимові місяці може зрости з 5,3 до 7 грн за кубометр в зв'язку з піковим періодом споживання.

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