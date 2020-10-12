Стаж встигнуть набрати не всі. Які труднощі чекають на українців при виході на пенсію після реформи

Українцям потрібно буде набрати 35 років страхового стажу після закінчення пенсійної реформи в 2028 році. Про це в ефірі каналу заявив "Україна 24" економіст Олег Пендзин.

Так, він зазначив, що зараз пенсіонери можуть вийти на пенсію в 60 років за наявності страхового стажу.

"Не будемо плутати страховий стаж і пенсійний вік. Коли ми говоримо про пенсійний вік, то на сьогодні у нас залишається шанс при наявності страхового стажу вийти на пенсію в 60 років. Після закінчення 2028 року пенсійної реформи, яку починав ще пан Гройсман, вам для виходу на пенсію треба буде мати 35 років страхового стажу", - сказав він.

За словами експерта, не у всіх вийде набрати необхідний стаж до виходу на пенсію.

"Будемо відверті: при тих складнощах, які є в Україні, які були в 90-х роках, уявіть собі, яка кількість людей встигне набрати 35 років страхового стажу до виходу на пенсію. Потрібно працювати без перерви на легальній роботі, починаючи з 24 років. Не завжди так вдається у людей", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, бюджет на субсидії в Україні знову урізали ще на 2,16 млрд гривень.

Крім того, в Україні дефіцит Пенсійного фонду до наступного року може досягти рекордного рівня.

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