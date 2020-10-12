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12 жовтня 2020, понеділок, 05:30 9
Суспільство 2020-10-12T07:00:02+03:00
Українські Новини
Стаж встигнуть набрати не всі. Які труднощі чекають на українців при виході на пенсію після реформи

Стаж встигнуть набрати не всі. Які труднощі чекають на українців при виході на пенсію після реформи

Анна Рудык
Пенсії, Пенсіонери, пенсії в Україні, вихід на пенсію
Пенсіонер. Фото: Pixabay
Пенсіонер. Фото: Pixabay

Українцям потрібно буде набрати 35 років страхового стажу після закінчення пенсійної реформи в 2028 році. Про це в ефірі каналу заявив "Україна 24" економіст Олег Пендзин.

Так, він зазначив, що зараз пенсіонери можуть вийти на пенсію в 60 років за наявності страхового стажу.

"Не будемо плутати страховий стаж і пенсійний вік. Коли ми говоримо про пенсійний вік, то на сьогодні у нас залишається шанс при наявності страхового стажу вийти на пенсію в 60 років. Після закінчення 2028 року пенсійної реформи, яку починав ще пан Гройсман, вам для виходу на пенсію треба буде мати 35 років страхового стажу", - сказав він.

За словами експерта, не у всіх вийде набрати необхідний стаж до виходу на пенсію.

"Будемо відверті: при тих складнощах, які є в Україні, які були в 90-х роках, уявіть собі, яка кількість людей встигне набрати 35 років страхового стажу до виходу на пенсію. Потрібно працювати без перерви на легальній роботі, починаючи з 24 років. Не завжди так вдається у людей", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, бюджет на субсидії в Україні знову урізали ще на 2,16 млрд гривень.

Крім того, в Україні дефіцит Пенсійного фонду до наступного року може досягти рекордного рівня.

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