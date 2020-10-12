Ціни можуть бути нижчими за торішні. Як перерахують тарифи на газ цієї зими

у той час, як субсидії знову уріжуть і посилять перевірки . Тариф на газ в Україні в зимові місяці може зрости з 5,3 до 7 грн за кубометр у зв'язку з піковим періодом споживання Про це пише OBOZREVATEL.

Так, на думку аналітика Єгора Комова, вже в грудні на ринку вартість кубометра може становити 7 грн. Це значно менше, ніж торішня ціна, але при цьому більше, ніж українці платять зараз.

"Газ це товар, на вартість якого впливають всі ті ж закони ринку. З початком опалювального сезону попит на газ зростає, більше покупців при тому ж обсязі, значить, вищою буде ціна. Зараз з'являються ринкові механізми, наприклад, є можливість перейти на річні тарифи і платити за однією і тією ж вартістю. Тоді ціна зростати не буде", - пояснює аналітик.

Щоб поміняти постачальника, потрібно знайти його офіс або сайт і подати заяву. До нього прикріпити: документ на право власності (право користування), останню платіжку, копію паспорта та ІПН. Підтвердження про те, що ви успішно поміняли постачальника, доведеться протягом 21 дня.

В Україні з 1 серпня 2020 го відкритий вільний ринок газу для населення. Тепер "Нафтогаз" не зобов'язаний продавати блакитне паливо за встановленими урядом тарифами, більш того, є різні постачальники і можна вільно вибирати, у кого і за якою ціною купувати.

"Ціна зросте тому, що змінюється сезон. Як правило, це відбувається з наближенням зими. У яких межах вона буде знаходиться - зараз сказати складно, але очікувано, що її рівень буде нижче, ніж минулої зими. Нині сформовані високі запаси природного газу в сховищах, а на зниження попиту вплинула пандемія коронавірусу", - розповіла аналітик Української енергетичної біржі Оксана Запорізька.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу.

Раніше Міненерго дали пояснення, чи подорожчає електрику для українців з 1 жовтня .

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