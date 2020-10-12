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12 жовтня 2020, понеділок, 05:50 6
Суспільство 2020-10-12T06:15:02+03:00
Українські Новини
Ціни можуть бути нижчими за торішні. Як перерахують тарифи на газ цієї зими

Ціни можуть бути нижчими за торішні. Як перерахують тарифи на газ цієї зими

Анна Рудык
Ціни на газ, Нові платіжки
Комунальні тарифи
Комунальні тарифи

Тариф на газ в Україні в зимові місяці може зрости з 5,3 до 7 грн за кубометр у зв'язку з піковим періодом споживання у той час, як субсидії знову уріжуть і посилять перевірки. Про це пише OBOZREVATEL.

Так, на думку аналітика Єгора Комова, вже в грудні на ринку вартість кубометра може становити 7 грн. Це значно менше, ніж торішня ціна, але при цьому більше, ніж українці платять зараз.

"Газ це товар, на вартість якого впливають всі ті ж закони ринку. З початком опалювального сезону попит на газ зростає, більше покупців при тому ж обсязі, значить, вищою буде ціна. Зараз з'являються ринкові механізми, наприклад, є можливість перейти на річні тарифи і платити за однією і тією ж вартістю. Тоді ціна зростати не буде", - пояснює аналітик.

Щоб поміняти постачальника, потрібно знайти його офіс або сайт і подати заяву. До нього прикріпити: документ на право власності (право користування), останню платіжку, копію паспорта та ІПН. Підтвердження про те, що ви успішно поміняли постачальника, доведеться протягом 21 дня.

В Україні з 1 серпня 2020 го відкритий вільний ринок газу для населення. Тепер "Нафтогаз" не зобов'язаний продавати блакитне паливо за встановленими урядом тарифами, більш того, є різні постачальники і можна вільно вибирати, у кого і за якою ціною купувати.

"Ціна зросте тому, що змінюється сезон. Як правило, це відбувається з наближенням зими. У яких межах вона буде знаходиться - зараз сказати складно, але очікувано, що її рівень буде нижче, ніж минулої зими. Нині сформовані високі запаси природного газу в сховищах, а на зниження попиту вплинула пандемія коронавірусу", - розповіла аналітик Української енергетичної біржі Оксана Запорізька.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу.

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