Дефіцит Пенсійного фонду зростає. Чи вистачить грошей на виплати українцям і чи змінять пенсійний вік

В той час, як Кабінет міністрів планує в 2021 році індексацію пенсій і доплати для пенсіонерів, старших за 75 років в Україні дефіцит Пенсійного фонду до наступного року може досягти рекордного рівня. Раніше експерти вже попереджали, що підвищення мінімальної заробітної плати та пенсій спричинить прискорення інфляції і подорожчання долара. Про це пише Обозреватель.

Пенсійний фонд ведуть до банкрутства? Доходи падають, а "діра" зростає

В Україні всього за рік, з липня минулого року до липня 2020 року, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилася на 565 тис. осіб. Водночас влада ухвалила низку рішень, які дозволили роботодавцям практично безкарно не платити податки і соціальні внески за своїх співробітників. Штрафи кардинально скоротили, кількість фізосіб-підприємців, які перебувають на єдиному податку, збільшили (для них пом'якшили умови щодо обороту), частково звільнили від внесків низку підприємців.

"Слуги народу" намагаються догодити дрібному бізнесу, але б'ють по пенсіонерах. Зараз для більшості українців такі зміни не помітні: пенсії платили і платитимуть. Але ось проблеми в Пенсійному фонді накопичуються. Тільки за перше півріччя 2020 року "чистий" (без урахування гарантованих державою доплат) дефіцит ПФУ злетів з 23 до 34 млрд грн.

У 2021 році із загальної скарбниці доведеться переказати рекордні 203,8 млрд грн. Ексміністр соцполітики Андрій Рева в коментарі підсумував: це шлях до банкрутства солідарної пенсійної системи. І, на його думку, це робиться навмисно.

З іншого боку, і в Кабміні і у Верховній Раді легше висловлюються про накопичені проблеми. Мовляв, пенсії будуть рости, а всі зобов'язання виконують. "Треба нагадати, що навесні, під час початку кризи, перше, з чого ми почали – це підвищення пенсій. Ми їх проіндексували, як було обіцяно, ми додали постійні доплати пенсіонерам, які досягли 80+. Ми також провели всі доплати, які були можливі на той час", – сказав на засіданні Кабміну прем'єр Денис Шмигаль.

І глава уряду дійсно має рацію: пенсії індексують і підвищують, як і обіцяли. Але ось тільки підвищення відбувається коштом зростання дефіциту. Підвищення – безумовно, правильний крок. Зараз в Україні одні з найнижчих виплат у Європі і цю ситуацію потрібно змінювати. Але зміни можливі тільки за кошт трьох факторів:

підвищення загальної середньої зарплати в країні;

перерахунок розміру мінімальної зарплати;

детінізація економіки.

"З тіньовою економікою ніхто не бореться. Не треба придумувати велосипед – не треба без підкріплень доходами збільшувати витрати. Хочу, щоб усі розуміли: я за те, щоб підвищувалися пенсії і виплати. Але не можна урізати доходи і підвищувати водночас витрати. Як підвищити доходи? Це може бути підвищення мінімальної та основної зарплат, детінізація. Обов'язково мають бути найжорсткіші заходи щодо тих, хто наймає людей і не оформляє їх на роботу", – розповідає Андрій Рева.

"Слуги народу" обговорюють можливість забрати 2% від єдиного соцвнеску і стільки ж від прибуткового податку за кошт накопичувального пенсійного рахунку. Це, вважає колишній міністр, призведе до величезних проблем. Крім того, з бюджету Пенсійного фонду забрали ще близько 900 млн грн на "доставку пенсій" "Укрпоштою".

Старший науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко розповідає: наявність дефіциту Пенсійного фонду цілком нормальна ситуація. Водночас варто розділяти "чистий" і "загальний дефіцит". Справа в тому, що коли держава гарантує всім пенсію розміром не менше прожиткового мінімуму, доплати окремим категоріям тощо, усі ці витрати мають йти в окремому рядку бюджету країни, а не закладатися до видатків Пенсійного фонду. Зараз же все державні гарантії оплачує ПФУ, але отримує на це гроші із загальної скарбниці. Крім цього, з бюджету компенсують і різницю між доходами і витратами на ті пенсії, які без будь-яких доплат заробили українці.

Знову про пенсійний вік: чи варто переглядати гарантії для українців

Лідія Ткаченко впевнена: у ситуації, що склалася, без підвищення пенсійного віку не обійтися. Експерт впевнена, що вже наступного року кількість пенсіонерів почне різко зростати, водночас кількість платників внесків знижуватиметься. У 2021 році закінчиться поступове підвищення пенсійного віку для жінок – вони виходитимуть на заслужений відпочинок у 60, як і чоловіки. Це приведе до різкого стрибка кількості пенсіонерів.

"З наступного року буде дуже зростати кількість пенсіонерів. Їх буде все більше і більше, а платників буде все менше і менше. Пенсійний вік доведеться підвищувати. Це без варіантів. Це оптимальний варіант. 60 років – це для Європи не пенсійний вік. Потрібно підвищувати хоча б до 63 або відразу до 65 років. Але поступово, на 2-3 місяці у рік. Це буде найправильніше рішення", – розповідає Ткаченко.

Водночас Андрій Рева упевнений: якщо зараз підвищити пенсійний вік, то не буде стимулу напрацьовувати страхового стажу. До 2028 року в Україні поступово підвищуються вимоги для виходу на заслужений відпочинок у 60 років. Унаслідок вчасно пенсію зможуть отримати тільки ті, хто офіційно відпрацював щонайменше 35 років.

І в 2028 році умову зможуть виконати лише 45% українців у віці 60 років, іншим доведеться працювати до 63 або 65 років. Якщо відразу підвищити пенсійний вік для всіх, то й необхідність у стажі зникне.

"Ми приймали рішення, які приведуть до змін у довгостроковій перспективі. Вже через 5-6 років люди помітять, що потрібен стаж для того, щоб вчасно виходити на пенсію. Якщо ухвалять рішення всім підвищити пенсійний вік, люди просто припинять офіційно працевлаштовуватися. Втратиться в цьому сенс", – пояснює Рева.

Без боротьби із зарплатами в конверті і жорсткого контролю, вже через кілька років дефіцит Пенсійного фонду може досягти критичної позначки. У такому разі під загрозою можуть опинитися не тільки українці, які ще працюють, але і ті, хто зараз живуть на виплати з Пенсійного фонду.

Як повідомляли Українські Новини, вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть змінюватися щорічно .

Також в зв'язку з підвищенням мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

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