Скільки коштів уже направили на жовтневі пенсії. У ПФУ відзвітували про фінансування виплат

За останню добу, 13 жовтня, Пенсійний фонд України направив на пенсійні виплати ще 2,6 мільярда гривень у той час, як в Україні дефіцит Пенсійного фонду може досягти рекордного рівня до 2021-го року. Про це йдеться в повідомленні ПФУ в Facebook, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що всього забезпечено фінансування пенсій жовтня на суму 21,9 мільярда гривень.

"13 жовтня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій жовтня. На пенсійні виплати спрямовано 2,6 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 21,9 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, бюджет на субсидії в Україні знову урізали ще на 2,16 млрд гривень. Зменшення допомоги торкнеться українців як тільки закінчиться карантин.

Також українцям потрібно буде набрати 35 років страхового стажу після закінчення пенсійної реформи в 2028 році.

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