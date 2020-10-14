підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 жовтня 2020, середа, 05:15 5
Суспільство 2020-10-14T05:45:02+03:00
Українські Новини
Скільки коштів уже направили на жовтневі пенсії. У ПФУ відзвітували про фінансування виплат

Скільки коштів уже направили на жовтневі пенсії. У ПФУ відзвітували про фінансування виплат

Анна Рудык
ПФУ, Пенсії, Пенсіонери, Пенсійний фонд, Пенсійний фонд України, фінансування пенсій, пенсії в Україні
Пенсії. Фото:
Пенсії. Фото: "АіФ"

За останню добу, 13 жовтня, Пенсійний фонд України направив на пенсійні виплати ще 2,6 мільярда гривень у той час, як в Україні дефіцит Пенсійного фонду може досягти рекордного рівня до 2021-го року. Про це йдеться в повідомленні ПФУ в Facebook, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що всього забезпечено фінансування пенсій жовтня на суму 21,9 мільярда гривень.

"13 жовтня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій жовтня. На пенсійні виплати спрямовано 2,6 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 21,9 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, бюджет на субсидії в Україні знову урізали ще на 2,16 млрд гривень. Зменшення допомоги торкнеться українців як тільки закінчиться карантин.

Також українцям потрібно буде набрати 35 років страхового стажу після закінчення пенсійної реформи в 2028 році.

Більше новин про: ПФУ Пенсії Пенсіонери Пенсійний фонд Пенсійний фонд України фінансування пенсій пенсії в Україні

На виплати пенсій у жовтні Пенсійний фонд спрямува...
Стаж встигнуть набрати не всі. Які труднощі чекают...
Пенсія за вислугу років і пенсія за віком. Чи вигі...
Мільйони пенсіонерів можуть залишитися без пенсії:...
В Україні продовжили адаптивний карантин до кінця 2020 року. Що зміниться
Кабмін заборонив роботу ресторанів з 22:00 до 7:00
Новини
Україна-Португалія
Сьогодні річниця історичної перемоги збірної України над Португалією в відборі на Євро-2020 07:00
Надбавка за доступ до держтаємниці і відрядні: Кулеба заробив у вересні 80 тис. uривень 07:00 Документ
Зарплата Кернеса, який одужав від коронавірусу, у вересні становила 16,9 тис. гривень 06:45
Глава Антикорупційного суду Танасевич у вересні заробила на 116 тис. гривень більше, ніж в серпні 06:30 Документ
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
більше новин
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку 11:32
Максиму Нефедову готують підозру за зловживання владою - вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ 13:15 Документ
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
МВФ поліпшив прогноз зниження ВВП України з 8,2% до 7,2% в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok