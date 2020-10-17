НБУ обвалив гривню на вихідні. Офіційний курс валют

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 жовтня, на 2,01 коп. той час, як у вересні вклади населення в банках збільшилися . до 28,3365 UAH/USD у

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 жовтня, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,6193 1 долар США 28,3365 1 швейцарський франк 31,0010 10 ієн 2,6933 10 російських рублів 3,6275 1 євро 33,1764

Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік. Партнер інвесткомпанії Capital Times Найман Ерік вважає, що курс долара піде вгору. За його прогнозом, наступного року американська валюта буде коштувати більше ніж 30 гривень.

Також в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 15 жовтня на 0,61 коп. до 28,4341 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,30 коп. до 28,2334 UAH/USD.

Тим часом 16 жовтня, середній курс купівлі рубля в порівнянні з курсом в четвер, 15 жовтня, впав на 2 копійки і становить 3,30 гривень за 10 рублів.

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