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17 жовтня 2020, субота, 05:25 60
Фінанси 2020-10-17T15:15:03+03:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню на вихідні. Офіційний курс валют

НБУ обвалив гривню на вихідні. Офіційний курс валют

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Гривня
Гривня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16-18 жовтня, на 2,01 коп. до 28,3365 UAH/USD у той час, як у вересні вклади населення в банках збільшилися.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 жовтня, на 6,83 коп. до 28,3164 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,6193
1 долар США 28,3365
1 швейцарський франк 31,0010
10 ієн 2,6933
10 російських рублів 3,6275
1 євро 33,1764

Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз курсу долара на 2021 рік. Партнер інвесткомпанії Capital Times Найман Ерік вважає, що курс долара піде вгору. За його прогнозом, наступного року американська валюта буде коштувати більше ніж 30 гривень.

Також в п'ятницю  курс продажу готівкового долара  в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 15 жовтня на 0,61 коп. до 28,4341 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,30 коп. до 28,2334 UAH/USD.

Тим часом 16 жовтня, середній курс купівлі рубля в порівнянні з курсом в четвер, 15 жовтня, впав на 2 копійки і становить 3,30 гривень за 10 рублів.

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