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13 жовтня 2020, вівторок, 21:31 8
Фінанси 2020-10-13T22:30:01+03:00
Українські Новини
Банкам стали довіряти більше. У вересні вклади населення в банках збільшилися

Банкам стали довіряти більше. У вересні вклади населення в банках збільшилися

Кира Молчанова
Банки, вклади населення, Банківські депозити, валютні депозити
Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

За оперативними даними, станом на 1 жовтня обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках в банках у гривні та іноземній валюті, збільшився в порівнянні з даними на 1 вересня на 2% до 642,033 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

З початку року вклади населення в банках зросли на 18,4% з 542,302 млрд гривень.

Гривневі вклади населення в банках у вересні збільшилися на 1,8% до 368,8 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті у звітному місяці збільшився на 2,3% до 273,3 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у вересні збільшилися на 5,3% до 602,798 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році вклади населення в банках зросли на 7,3% з 472,2 млрд гривень.

Крім того, в січні-серпні падіння ВВП становило 5,8%, тоді як експерти прогнозують, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH/USD.

Тим часом Національний банк ввів в обіг пам'ятну монету "Передова" номіналом 5 гривень, присвячену медикам та військовим.

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