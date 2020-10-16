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16 жовтня 2020, пʼятниця, 15:35 10
Спорт 2020-10-16T17:00:03+03:00
Українські Новини
Росію й Азербайджан можуть позбавити права на проведення матчів Євро-2020, - ЗМІ

Росію й Азербайджан можуть позбавити права на проведення матчів Євро-2020, - ЗМІ

Александр Савич
Азербайджан, Росія, Ліга чемпіонів УЄФА
Кількість міст, що прийматимуть матчі Євро-2020, можуть скоротити. Фото: УЄФА
Кількість міст, що прийматимуть матчі Євро-2020, можуть скоротити. Фото: УЄФА

Росію й Азербайджан можуть позбавити права на проведення матчів, перенесених на 2021 рік Чемпіонату Європи з футболу, тоді як раніше, 14 жовтня, Україна згадувала історичну перемогу над Португалією і вихід національної збірної на Євро-2020. Про це повідомляє The Sun.

Так, повідомляється, що відразу у декількох країн можуть відібрати право проводити матчі Євро-2020.

Джерела The Sun стверджують, що знову переносити Чемпіонат Європи з футболу в УЄФА не планують, однак думають про те, щоб скоротити кількість міст, в яких будуть проходити матчі.

Спочатку планувалося, що Євро-2020 проведуть в 12 містах Європи, при чому, вперше в історії, більш ніж двох країн. Однак коронавірус порушив ці плани, і чемпіонат перенесли на 2021 год.

В УЄФА припускають, що при найгірших умовах ситуації з коронавірусів, турнір буде проходити в одній країні з використанням чотирьох стадіонів.

Але деякі стадіони знаходяться під загрозою, і турнір доведеться скоротити, щоб скоротити кількість поїздок.

"Такі місця, як Баку в Азербайджані, який зараз знаходиться в зоні конфлікту з Вірменією, плюс Санкт-Петербург в Росії будуть одними з перших, які будуть прибрані зі списку ", - повідомляє The Sun.

Також повідомляється, що остаточне рішення буде прийнято протягом декількох місяців.

Як повідомляли Українські новини, збірна України вперше за 17 років забила іспанцям і перемогла.

Також вперше в історії в збірну України викликали більше легіонерів, ніж гравців українських клубів.

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