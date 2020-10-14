Сьогодні річниця історичної перемоги збірної України над Португалією в відборі на Євро-2020

В Києві на НСК "Олімпійський" в Києві 14 жовтня 2019 року відбувся футбольний матч відбіркового турніру на Євро-2020, в якому збірна України приймала Португалію - чинного Чемпіона Європи. Про це повідомляють Українські Новини.

Зустріч завершилася перемогою української збірної з рахунком 2:1.

Голами у складі команди Андрія Шевченка відзначилися Роман Яремчук і Андрій Ярмоленко.

Португальці відповіли точним ударом Кріштіану Роналду з пенальті.

З 72-й хвилині українці грали в меншості після видалення Тараса Степаненка, але зуміли втримати переможний рахунок.

Україна здобула шосту перемогу і набрала 19 очок, вигравши групу B.

Збірна України вперше в своїй історії безпосередньо вийшла на чемпіонат Європи, але він через коронавірусну пандемію був перенесений на 2021 рік.

Як повідомляли Українські новини, вперше в історії в збірну України було викликано більше легіонерів, ніж гравців українських клубів.

Також збірна України програла збірній Німеччини з рахунком 1: 2 в матчі Ліги націй 10 жовтня.

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