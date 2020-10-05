Вперше в історії в збірну України з футболу викликано більше легіонерів, ніж гравців українських клубів

Оскільки гравці донецького "Шахтаря" пішли на самоізоляцію , у зв'язку з виявленням коронавірусу у кількох гравців команди, в результаті чого вони не зможуть зіграти за збірну України в найближчих матчах, а також ряду травм українських футболістів, в збірну вперше в її історії було викликано більше легіонерів, ніж гравців українських клубів. Про це повідомляє Сегодня.

На цей час в заявку Андрія Шевченка на жовтневі матчі збірної України входять 12 легіонерів і 10 гравців з українських клубів. Такого в історії збірної раніше ніколи не траплялося.

Таким чином, заявка збірної на найближчі матчі виглядає так:

Закордонні команди представляють наступні гравці:

Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія)

Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія)

Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія)

Ігор Пластун ("Гент", Бельгія)

Роман Безус ("Гент", Бельгія)

Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)

Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія)

Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія)

Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія)

Ігор Харатін ("Ференцварош", Угорщина)

Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина)

З чемпіонату України викликані:

Георгій Бущан ("Динамо")

Віталій Миколенко ("Динамо")

Олександр Караваєв ("Динамо")

Ілля Забарний ("Динамо")

Сергій Сидорчук ("Динамо")

Віктор Циганков ("Динамо")

Микола Шапаренко ("Динамо")

Володимир Шепелєв ("Динамо")

Юрій Паньків ("Олександрія")

Юхим Конопля ("Десна")

Як повідомляли Українські Новини, у столиці дозволили проводити міжнародні матчі з футболу за присутності 30% глядачів.

Крім того, в Союзі європейських футбольних асоціацій встановили повний графік майбутніх зустрічей Динамо і Шахтаря в Лізі Чемпіонів.

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