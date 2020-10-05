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  • Вперше в історії в збірну України з футболу викликано більше легіонерів, ніж гравців українських клубів
05 жовтня 2020, понеділок, 17:20 7
Спорт 2020-10-05T18:30:02+03:00
Українські Новини
Вперше в історії в збірну України з футболу викликано більше легіонерів, ніж гравців українських клубів

Вперше в історії в збірну України з футболу викликано більше легіонерів, ніж гравців українських клубів

Александр Савич
Футбол, Динамо, ФК Динамо, Реал Мадрид, Андерлехт, Андрій Шевченко, Збірна України, Національна збірна України з футболу, Прем'єр-ліга, Шахтар, Брюгге, Коронавірус, ФК Шахтар, Коронавірус у футболістів
Заявка збірної України на жовтневі матчі. Фото: ФФУ
Заявка збірної України на жовтневі матчі. Фото: ФФУ

Оскільки гравці донецького "Шахтаря" пішли на самоізоляцію, у зв'язку з виявленням коронавірусу у кількох гравців команди, в результаті чого вони не зможуть зіграти за збірну України в найближчих матчах, а також ряду травм українських футболістів, в збірну вперше в її історії було викликано більше легіонерів, ніж гравців українських клубів. Про це повідомляє Сегодня.

На цей час в заявку Андрія Шевченка на жовтневі матчі збірної України входять 12 легіонерів і 10 гравців з українських клубів. Такого в історії збірної раніше ніколи не траплялося.

Таким чином, заявка збірної на найближчі матчі виглядає так:

Закордонні команди представляють наступні гравці:

  • Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
  • Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія)
  • Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія)
  • Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія)
  • Ігор Пластун ("Гент", Бельгія)
  • Роман Безус ("Гент", Бельгія)
  • Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)
  • Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія)
  • Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія)
  • Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія)
  • Ігор Харатін ("Ференцварош", Угорщина)
  • Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина)

З чемпіонату України викликані:

  • Георгій Бущан ("Динамо")
  • Віталій Миколенко ("Динамо")
  • Олександр Караваєв ("Динамо")
  • Ілля Забарний ("Динамо")
  • Сергій Сидорчук ("Динамо")
  • Віктор Циганков ("Динамо")
  • Микола Шапаренко ("Динамо")
  • Володимир Шепелєв ("Динамо")
  • Юрій Паньків ("Олександрія")
  • Юхим Конопля ("Десна")

Як повідомляли Українські Новини, у столиці дозволили проводити міжнародні матчі з футболу за присутності 30% глядачів.

Крім того, в Союзі європейських футбольних асоціацій встановили повний графік майбутніх зустрічей Динамо і Шахтаря в Лізі Чемпіонів.

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