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13 жовтня 2020, вівторок, 23:50 7
Спорт 2020-10-14T01:00:01+03:00
Українські Новини
Історична перемога. Збірна України обіграла Іспанію в 4 турі Ліги націй

Історична перемога. Збірна України обіграла Іспанію в 4 турі Ліги націй

Анна Рудык
Футбол, Збірна України, Ліга націй, збірна Іспанії
Матч Іспанія-Україна. Фото: Футбол 24
Матч Іспанія-Україна. Фото: Футбол 24

У вівторок, 13 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві відбувся матч між Україною та Іспанією в рамках 4 туру Ліги націй. Історичну перемогу в поєдинку здобула Україна з рахунком 1:0. Про це повідомляє Футбол 24.

Так, повідомляється, що перед звітним поєдинком відрив від четвертого в таблиці нашої групи Швейцарії становив 2 пункти.

Відзначається, що останній раз Україна забивала іспанцям ще 17 років тому (поразка 2:1, гол нинішнього головного тренера Андрія Шевченка), після чого були 4 поспіль сухих поразки з загальним рахунком 0:10.

Як повідомляли Українські Новини, збірна України поступилася у товариському матчі з рахунком 7:1 чинному чемпіону світу - збірній Франції. Фінальну крапку в поєдинку поставив Грізман, не залишивши шансів Георгію Бущану і завершивши поєдинок з рахунком 7: 1.

Тим часом голкіпери Андрій Лунін і Юрій Паньків склали позитивний тест на коронавірус.

Крім того, президент Володимир Зеленський запевнив президента Польщі Анджея Дуду, що між Україною і Польщею не може бути ніяких суперечок, крім одного: в яких містах провести спільні зимові Олімпійські ігри або Чемпіонат світу з футболу.

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