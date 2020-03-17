Євро-2020 офіційно перенесли на нову дату через коронавірус

У вівторок, 17 березня, на конференції УЄФА було прийнято рішення перенести Чемпіонат Європи з футболу з літа 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Федерація футболу Норвегії в Twitter.

Згідно з даними, турнір запропонували перенести на 2021 рік і провести його з 11 червня по 11 липня для того, щоб дозволити завершити розіграш національних чемпіонатів.

Спочатку Євро-2020 повинен був пройти з 12 червня по 12 липня. Планувалося, що матчі континентального турніру візьмуть 12 міст (Амстердам, Баку, Більбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублін, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург).

Як повідомляли Українські Новини, в світі з поширення коронавіруса багато країн закривають кордон і вводять в країні карантин, в тому числі і Україна.

У багатьох областях також посилили превентивні заходи по боротьбі з коронавірусом. Так, Київський метрополітен буде закритий з 23:00 вівторка, 17 березня до 3 квітня через карантин для запобігання поширення коронавіруса.

Незважаючи на це в Києві продовжують працювати стихійні ринки, кав'ярні, кіоски з шаурмою і квіткові кіоски.