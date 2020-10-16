На Київщині від коронавірусу померли чотири жінки похилого віку. За добу 229 нових хворих

За минулу добу, 15 жовтня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 229 осіб до 12 207, померлих - на 4 до 261.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"16 жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 12 207 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 1 049 дітей і у 1 278 медичних працівників. За добу підтверджено 229 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 16 дітей у віці від 7 міс. до 16 років і у 213 дорослих", - сказано в ньому.

За минулу добу 26 хворих були госпіталізовані, решта перебувають на амбулаторному лікуванні.

За весь період епідемії на стаціонарному лікуванні перебували 1 517 хворих, решта 10 690 - вдома під спостереженням.

За добу 81 людина одужала, в тому числі 14 дітей.

Всього одужали 6 995 осіб, з них 587 дітей у віці від 1 місяця до 17 років.

"Всього за період епідемії в Київській області помер 261 хворий з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про чотири летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19. Померли 4 жінки у віці 74, 85, 69 і 84 років", - сказано в повідомленні.

15 жовтня в Київський обласний лабораторний центр надійшло 269 повідомлень про підозру на COVID-19, всього - 15 869.

Встановлено медичне спостереження за 27 702 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня кількість хворих на коронавірус в Київській області збільшилася на 228 осіб до 11 978, померлих - на 5 до 257.

Тим часом 15 жовтня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні склала на 5 992 до 287 231, кількість померлих від захворювання - на 106 осіб до 5 408.

Крім того, щоб поставити діагноз Covid-19 не обов'язково робити тест – достатньо клінічних ознак.

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