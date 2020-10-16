підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 жовтня 2020, пʼятниця, 11:37 7
Суспільство 2020-10-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
На Київщині від коронавірусу померли чотири жінки похилого віку. За добу 229 нових хворих

На Київщині від коронавірусу померли чотири жінки похилого віку. За добу 229 нових хворих

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус, Коронавірус в Київській області
Лабораторія. Фото: Pixabay
Лабораторія. Фото: Pixabay

За минулу добу, 15 жовтня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 229 осіб до 12 207, померлих - на 4 до 261.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"16 жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 12 207 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 1 049 дітей і у 1 278 медичних працівників. За добу підтверджено 229 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 16 дітей у віці від 7 міс. до 16 років і у 213 дорослих", - сказано в ньому.

За минулу добу 26 хворих були госпіталізовані, решта перебувають на амбулаторному лікуванні.

За весь період епідемії на стаціонарному лікуванні перебували 1 517 хворих, решта 10 690 - вдома під спостереженням.

За добу 81 людина одужала, в тому числі 14 дітей.

Всього одужали 6 995 осіб, з них 587 дітей у віці від 1 місяця до 17 років.

"Всього за період епідемії в Київській області помер 261 хворий з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про чотири летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19. Померли 4 жінки у віці 74, 85, 69 і 84 років", - сказано в повідомленні.

15 жовтня в Київський обласний лабораторний центр надійшло 269 повідомлень про підозру на COVID-19, всього - 15 869.

Встановлено медичне спостереження за 27 702 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня кількість хворих на коронавірус в Київській області збільшилася на 228 осіб до 11 978, померлих - на 5 до 257.

Тим часом 15 жовтня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні склала на 5 992 до 287 231, кількість померлих від захворювання - на 106 осіб до 5 408.

Крім того, щоб поставити діагноз Covid-19 не обов'язково робити тест – достатньо клінічних ознак.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні статистика коронавірусу Захворюваність на коронавірус Коронавірус в Київській області

У Миколаївській міській раді депутати масово пішли...
У Сумах захворюваність на коронавірус наближається...
Кількість нових випадків коронавірусу і смертей в ...
Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавір...
Зеленський озвучив три останні запитання опитування 25 жовтня
За добу коронавірус підтвердили у майже шести тисяч українців. Летальних випадків збільшилося на на 45,2%
Новини
Змагання зі сноуборду. Фото: СР
У неділю, 18 жовтня, у Солом'янському парку стартує сноуборд-олімпіада 12:49 Фото
У Київській області два райони обмежать торгівлю через "червону зону" епідбезпеки 12:30
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону" 12:25
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Цього разу все відчувалося на 3-4 з 10, – депутат Зінкевич змогла вдруге подолати COVID-19 12:03
більше новин
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Мені здається, що Пальчевський є не агентом, а чинним офіцером спецслужб РФ, — Гордон 18:57
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
більше новин
Венедіктова з'їхала з держдачі в "Пущі-Водиці"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok