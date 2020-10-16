За добу коронавірус підтвердили у майже шести тисяч українців. Летальних випадків збільшилося на на 45,2%

За минулу добу, 15 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 18,4%, нових летальних випадків - на 45,2%. Так, кількість хворих на коронавірус за добу збільшилася на 5 992 до 287 231, кількість померлих від захворювання - на 106 осіб до 5 408 порівняно з попередньою добою, 14 жовтня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 16 жовтня в Україні зареєстровано 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 5 408 летальних, 121 919 осіб одужало. За добу зафіксовано 5 992 нові випадки захворювання, одужало 2 269 осіб, померло 106 осіб. Таким чином, 15 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж осіб, які одужали - 5 992 проти 2 269. Кількість активних хворих (хворі без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 16 жовтня становила 159 904 особи, що на 2,3% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (29 412), Харківській (27 457) та Львівській областях (24 171). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 8 070 випадків; Волинська область — 10 515 випадків; Дніпропетровська область — 10 257 випадків; Донецька область — 6 658 випадків; Житомирська область — 9 286 випадків; Закарпатська область — 11 461 випадок; Запорізька область — 6 162 випадки; Івано-Франківська область — 16 163 випадки; Кіровоградська область — 1 468 випадків; м. Київ — 29 412 випадків; Київська область — 12 207 випадків; Львівська область — 24 171 випадок; Луганська область — 2 229 випадків; Миколаївська область — 5 336 випадків; Одеська область — 18 013 випадків; Полтавська область — 5 469 випадків; Рівненська область — 15 398 випадків; Сумська область — 8 252 випадки; Тернопільська область — 16 916 випадків; Харківська область — 27 457 випадків; Херсонська область — 2 264 випадки; Хмельницька область — 10 098 випадків; Чернівецька область — 17 203 випадки; Черкаська область — 6 387 випадків; Чернігівська область — 6 379 випадків. Також з понеділка Київ залишається в "помаранчевій" карантинній зоні, а сім обласних центрів потрапляють в "червону". Тим часом сьогодні 219-й день карантину: які обмеження діють в регіонах України.