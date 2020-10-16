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16 жовтня 2020, пʼятниця, 09:30 20 Інфографіка
Суспільство 2020-10-16T12:45:04+03:00
Українські Новини
За добу коронавірус підтвердили у майже шести тисяч українців. Летальних випадків збільшилося на на 45,2%

За добу коронавірус підтвердили у майже шести тисяч українців. Летальних випадків збільшилося на на 45,2%

Надежда Комендантова
коронавірус в Україні, Кількість хворих за добу, ковід
Коронавірус. Фото: пресслужба КМДА
Коронавірус. Фото: пресслужба КМДА

За минулу добу, 15 жовтня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 18,4%, нових летальних випадків - на 45,2%. Так, кількість хворих на коронавірус за добу збільшилася на 5 992 до 287 231, кількість померлих від захворювання - на 106 осіб до 5 408 порівняно з попередньою добою, 14 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 16 жовтня в Україні зареєстровано 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 5 408 летальних, 121 919 осіб одужало.

За добу зафіксовано 5 992 нові випадки захворювання, одужало 2 269 осіб, померло 106 осіб.

Таким чином, 15 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж осіб, які одужали - 5 992 проти 2 269.

Кількість активних хворих (хворі без урахування осіб, які одужали, і померлих) на ранок 16 жовтня становила 159 904 особи, що на 2,3% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (29 412), Харківській (27 457) та Львівській областях (24 171).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 070 випадків;
  • Волинська область — 10 515 випадків;
  • Дніпропетровська область — 10 257 випадків;
  • Донецька область — 6 658 випадків;
  • Житомирська область — 9 286 випадків;
  • Закарпатська область — 11 461 випадок;
  • Запорізька область — 6 162 випадки;
  • Івано-Франківська область — 16 163 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 468 випадків;
  • м. Київ — 29 412 випадків;
  • Київська область — 12 207 випадків;
  • Львівська область — 24 171 випадок;
  • Луганська область — 2 229 випадків;
  • Миколаївська область — 5 336 випадків;
  • Одеська область — 18 013 випадків;
  • Полтавська область — 5 469 випадків;
  • Рівненська область — 15 398 випадків;
  • Сумська область — 8 252 випадки;
  • Тернопільська область — 16 916 випадків;
  • Харківська область — 27 457 випадків;
  • Херсонська область — 2 264 випадки;
  • Хмельницька область — 10 098 випадків;
  • Чернівецька область — 17 203 випадки;
  • Черкаська область — 6 387 випадків;
  • Чернігівська область — 6 379 випадків.

Також з понеділка Київ залишається в "помаранчевій" карантинній зоні,  а сім обласних центрів потрапляють в "червону".

Тим часом сьогодні 219-й день карантину: які обмеження діють в регіонах України.

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