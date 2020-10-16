Розгляд держбюджету-2021 скасували через відсутність кворуму

Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко пояснив, що скасування засідання парламентського комітету з питань бюджету для підготовки проєкту державного бюджету на 2021 год до розгляду в першому читанні відбулося через відсутність кворуму.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Засідання бюджетного комітету, на якому повинні були затвердити поправки до проєкту держбюджету для розгляду на сесійному засіданні, скасовано через відсутність кворуму", - написав він.

Гончаренко зазначив, що на засіданні були присутні 11 з 34 членів комітету при необхідному кворумі в 18 депутатів.

З 19 депутатів від фракції "Слуга народу", що входять до складу комітету, були присутні тільки 5.

"99%, що першого читання держбюджету 20 жовтня, як цього вимагає Регламент Верховної Ради, не буде", - підкреслив Гончаренко.

Згідно з регламентом Ради, профільний комітет повинен розглянути проєкт держбюджету на наступний рік не пізніше 15 жовтня, а сам держбюджет на наступний рік повинен бути прийнятий парламентом у першому читанні не пізніше 20 жовтня.

Президент Володимир Зеленський звернеться із щорічним посланням до Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України 20 жовтня.

Зеленський заявив, що в день місцевих виборів, 25 жовтня, задасть виборцям 5 питань, щоб зробити так, як вони вирішать: чи варто ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах; чи варто ввести на Донбасі вільну економічну зону; чи варто скоротити парламент до 300 депутатів; чи варто легалізувати медичний канабіс для зменшення болю тяжкохворих; чи варто підняти на міжнародному рівні питання виконання зобов'язань за Будапештським меморандумом.

Офіс Президента підтвердив, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Як повідомляли Українськi Новини, депутати Верховної Ради подали 2,5 тис. поправок до проєкту державного бюджету на 2021 рік.

Крім того, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що проєкт державного бюджету на 2021 рік не передбачає витрат на окремий Фонд з боротьби з коронавірусом.

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