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28 вересня 2020, понеділок, 15:45 7
Економіка 2020-09-28T17:15:02+03:00
Українські Новини
Рада має намір 20 жовтня ухвалити проєкт держбюджету-2021 першому читанні

Рада має намір 20 жовтня ухвалити проєкт держбюджету-2021 першому читанні

Кира Молчанова
Верховна Рада, Держбюджет, Держбюджет-2021
Бюджет.
Бюджет.

Позачергове пленарне засідання Верховна Рада має намір провести 20 жовтня для прийняття проєкту державного бюджету на 2021 рік у 1-му читанні.

Про це сказав голова парламенту Дмитро Разумков на брифінгу, передають Українські Новини.

"Треба врахувати, щоб 20 жовтня у нас було пленарне засідання, адже це крайній термін, коли Рада має схвалити і направити свої пропозиції до Кабінету Міністрів, тому 20 жовтня потрібно буде також провести пленарне засідання Ради", - сказав він.

Разумков зазначив, що 1 жовтня - це останній день, коли депутати Ради можуть подавати свої правки та пропозиції до проєкту держбюджету-2021.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше депутат Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляв, що парламент має намір провести засідання 20 жовтня для прийняття проекту держбюджету на 2021 рік.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс в районі 29 UAH/USD.

Програма Кабінету Міністрів передбачає  встановлення з 1 січня 2021 року прожиткового мінімуму в сумі не менше ніж 40% медіанної зарплати  за 2020 рік.

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