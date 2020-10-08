Проєкт держбюджету-2021 не передбачає окремого Фонду з боротьби з COVID-19, — Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що проєкт державного бюджету на 2021 рік не передбачає витрат на окремий Фонд з боротьби з коронавірусом. Про це він сказав у ефірі програми "Сніданок з 1+1", передають Українськi Новини. "Окремого "ковідного фонду" як такого не передбачається. Є окремі статті на вакцинацію, 2,6 (млрд), якщо не помиляюся, 1 млрд на підтримку шкіл в межах боротьби з коронавірусом, а все інше закладено на бюджет МОЗ (Міністерства охорони здоров'я)", - сказав він. Разумков зазначив, що Фонд боротьби з коронавірусом було створено навесні, оскільки від самого початку не було передбачено фінансування на цей напрям в держбюджеті на 2020 рік. При цьому він підкреслив, що вважає коректним підхід, коли кошти на боротьбу з коронавірусом вже будуть передбачені конкретним міністерствам в бюджеті на 2021 рік. Як повідомляли Українські Новини, 8 жовтня Разумков відзначає 37-річчя. Також 14 вересня Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021. Також Рада має намір 20 жовтня ухвалити проєкт держбюджету-2021 в першому читанні.