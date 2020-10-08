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08 жовтня 2020, четвер, 11:03 9
Верховна Рада і партії 2020-10-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
Проєкт держбюджету-2021 не передбачає окремого Фонду з боротьби з COVID-19, — Разумков

Проєкт держбюджету-2021 не передбачає окремого Фонду з боротьби з COVID-19, — Разумков

Елена Новикова
Верховна Рада, Верховна Рада України, Дмитро Разумков, Коронавірус, Фонд боротьби з коронавірусом, Держбюджет-2021, проєкт держбюджету
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що проєкт державного бюджету на 2021 рік не передбачає витрат на окремий Фонд з боротьби з коронавірусом.

Про це він сказав у ефірі програми "Сніданок з 1+1", передають Українськi Новини.

"Окремого "ковідного фонду" як такого не передбачається. Є окремі статті на вакцинацію, 2,6 (млрд), якщо не помиляюся, 1 млрд на підтримку шкіл в межах боротьби з коронавірусом, а все інше закладено на бюджет МОЗ (Міністерства охорони здоров'я)", - сказав він.

Разумков зазначив, що Фонд боротьби з коронавірусом було створено навесні, оскільки від самого початку не було передбачено фінансування на цей напрям в держбюджеті на 2020 рік.

При цьому він підкреслив, що вважає коректним підхід, коли кошти на боротьбу з коронавірусом вже будуть передбачені конкретним міністерствам в бюджеті на 2021 рік.

Як повідомляли Українські Новини, 8 жовтня Разумков відзначає 37-річчя.

Також 14 вересня Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021.

Також Рада має намір 20 жовтня ухвалити проєкт держбюджету-2021 в першому читанні.

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