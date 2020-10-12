Депутати Ради подали 2,5 тис. поправок до проєкту держбюджету-2021, — Железняк

Депутати Верховної Ради подали 2,5 тис. поправок до проєкту державного бюджету на 2021 рік . Про це депутат парламенту від фракції "Голос", перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"У проєкт бюджету 2021 року внесено 2 451 правку від народних депутатів", - йдеться в його повідомленні.

Железняк зазначив, що до 15 жовтня профільний комітет повинен підготувати проєкт держбюджету до розгляду в першому читанні.

"Тому відсьогодні по 15 жовтня Комітет ВРУ з питань бюджету повинен визначити які з правок будуть враховані", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Рада має намір провести позачергове засідання 20 жовтня для розгляду проєкту держбюджету-2021 в 1-му читанні.

Раніше повідомлялося про те, то Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом у 270 млрд гривень.

Також Дмитро Разумков заявив, що проєкт держбюджету-2021 не передбачає окремого Фонду з боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19.

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