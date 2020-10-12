підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
12 жовтня 2020, понеділок, 20:33 4
Верховна Рада і партії 2020-10-12T21:15:02+03:00
Українські Новини
Депутати Ради подали 2,5 тис. поправок до проєкту держбюджету-2021, — Железняк

Депутати Ради подали 2,5 тис. поправок до проєкту держбюджету-2021, — Железняк

Елена Новикова
Верховна Рада, Ярослав Железняк, поправки у законі, Держбюджет-2021, проєкт держбюджету
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Депутати Верховної Ради подали 2,5 тис. поправок до проєкту державного бюджету на 2021 рік. Про це депутат парламенту від фракції "Голос", перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"У проєкт бюджету 2021 року внесено 2 451 правку від народних депутатів", - йдеться в його повідомленні.

Железняк зазначив, що до 15 жовтня профільний комітет повинен підготувати проєкт держбюджету до розгляду в першому читанні.

"Тому відсьогодні по 15 жовтня Комітет ВРУ з питань бюджету повинен визначити які з правок будуть враховані", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Рада має намір провести позачергове засідання 20 жовтня для розгляду проєкту держбюджету-2021 в 1-му читанні.

Раніше повідомлялося про те, то Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом у 270 млрд гривень.

Також Дмитро Разумков заявив, що проєкт держбюджету-2021 не передбачає окремого Фонду з боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Більше новин про: Верховна Рада Ярослав Железняк поправки у законі Держбюджет-2021 проєкт держбюджету

У "антиколомойський закон" внесено понад 13 тис. п...
Проєкт держбюджету-2021 не передбачає окремого Фон...
Степанов заявив, що не підтримав держбюджет на 202...
Глава Верховної Ради Разумков святкує день народже...
Блокування російських додатків Google і Apple може заблокувати інші програми
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Половину України накриє негода: в яких областях пройдуть зливи з поривами вітру 21:00 Інфографіка
Адвокатська монополія незручна для влади і юридичних осіб, — Коломієць 20:55
Депутати Ради подали 2,5 тис. поправок до проєкту держбюджету-2021, — Железняк 20:33
Генпрокуратура почала нове кримінальне провадження проти Порошенка через недекларування офшорної компанії, – Портнов 20:02
На заході України різко зіпсується погода. Рятувальники попереджають про сильний дощ та вітер 19:44 Карта
більше новин
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
Не допустити потрапляння столиці у "червону зону" можуть тільки кияни, - Палатний 14:59
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
У Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавирусу. Дані за районами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok