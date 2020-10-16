Міністр Чернишов захворів на коронавірус

Міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову поставили діагноз коронавірусна інфекція COVID-19 у той час, як в Україні за минулу добу було виявлено новий рекорд за кількістю хворих на коронавірус

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

"Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Зараз він знаходиться на самоізоляції. На період його відсутності обов'язки виконуватиме перший заступник Василь Лозинський", - сказано в ньому.

Всі співробітники міністерства, які контактували з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 депутатів Верховної Ради збільшилася до 60 осіб, працівників апарату Ради - до 30 осіб.

Також депутат Яна Зінкевич від партії "Європейська солідарність" заявила, що одужала після того, як повторно захворіла на COVID-19. За словами Зінкевич, вдруге перебіг захворювання проходив в легшій формі.

Крім того, коронавірусом нового типу заразився народний депутат від ВО "Батьківщина" Сергій Євтушок.

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