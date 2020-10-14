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14 жовтня 2020, середа, 17:35 6
Верховна Рада і партії 2020-10-14T18:18:07+03:00
Українські Новини
У Раді перехворіли або хворіють на COVID-19 до 60 нардепів, - Разумков

У Раді перехворіли або хворіють на COVID-19 до 60 нардепів, - Разумков

Елена Новикова
Covid-19, коронавірус в Раді, Коронавірус у депутатів, ковід
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 депутатів Верховної Ради збільшилася до 60 осіб, працівників апарату Ради - до 30 осіб.

Про це під час брифінгу після урочистостей з нагоди Дня захисника у будівлі Ради сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Більше ніж 20 осіб всього перехворіли в апараті, також у нас кілька людей додатково захворіло цього тижня. Я думаю, що десь до 30 доходимо вже - це по апарату. По народних депутатів - останні показники не готові назвати сьогодні, але до 60 всього перехворіли або хворіє і майже кожен день ми маємо додаткові захворювання, день-два у нас є 1-2 народних депутати", - сказав Разумков.

Він зазначив, що деякі колеги легко перенесли захворювання на коронавірус, але є й ті, кому це дається набагато складніше.

При цьому Разумков виключив вихід Ради на карантин.

"Верховна Рада минулого разу не йшла на карантин і цього разу не буде йти на карантин. Можуть бути зміни в режимі нашої роботи, але Верховна Рада як єдиний законодавчий інститут в Україні не буде йти на карантин", - сказав він.

Разумков висловив надію, що хвороба низки депутатів і жорсткість владою карантинних заходів в зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус не вплине негативно на роботу Ради.

Як повідомляли Українськi Новини, в кінці серпня Разумков повідомив, що в парламенті зафіксовано 30 випадків захворювання на коронавірус: 23 депутати і 7 співробітників апарату.

У зв'язку із зростанням захворювання на коронавірус Рада скасувала засідання 1-2 жовтня, пленарний тиждень 5-9 жовтня і призначила найближче засідання на 20 жовтня для розгляду в першому читанні державного бюджету на 2021 рік.

Раніше журналістів знову допустили в Раду після карантинних обмежень.

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