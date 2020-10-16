Цього разу все відчувалося на 3-4 з 10, – депутат Зінкевич змогла вдруге подолати COVID-19

Депутат Яна Зінкевич від партії "Європейська солідарність" заявила, що одужала після того, як повторно захворіла на COVID-19 у той час, як кількість хворих на коронавірус депутатів і працівників Верховної Ради збільшилася до 90 осіб

Як передають Українські Новини, про це Зінкевич написала на своїй сторінці в Facebook.

"Нарешті я одужала від коронавірусу й отримала негативний результат тесту. Скажу чесно, непростий досвід. Сподіваюся третього разу не буде хоча б до кінця року", - написала народний депутат.

За словами Зінкевич, вдруге перебіг захворювання проходив в легшій формі, ніж це було, коли діагноз COVID-19 їй поставили вперше.

"Перший раз я хворіла дуже важко, за шкалою, напевно, 8 з 10. Вдруге все відчувалося на 3-4 з 10, не більше", - зазначила Зінкевич.

Як повідомляли Українські Новини, повторне зараження коронавірусом нового типу підтвердили у Яни Зінкевич з "Європейської солідарності".

Також коронавірусом нового типу заразився народний депутат від ВО "Батьківщина" Сергій Євтушок.

Крім того, про зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 повідомив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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