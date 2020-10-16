підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 жовтня 2020, пʼятниця, 12:03 7
Верховна Рада і партії 2020-10-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Цього разу все відчувалося на 3-4 з 10, – депутат Зінкевич змогла вдруге подолати COVID-19

Цього разу все відчувалося на 3-4 з 10, – депутат Зінкевич змогла вдруге подолати COVID-19

Константин Долгий
Верховная Рада, Верховна Рада України, Європейська солідарність, Яна Зінкевич, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Раді, Одужання від коронавірусу, Повторне захворювання
Яна Зінкевич. Фото: Яна Зінкевич/Facebook
Яна Зінкевич. Фото: Яна Зінкевич/Facebook

Депутат Яна Зінкевич від партії "Європейська солідарність" заявила, що одужала після того, як повторно захворіла на COVID-19 у той час, як кількість хворих на коронавірус депутатів і працівників Верховної Ради збільшилася до 90 осіб.

Як передають Українські Новини, про це Зінкевич написала на своїй сторінці в Facebook.

"Нарешті я одужала від коронавірусу й отримала негативний результат тесту. Скажу чесно, непростий досвід. Сподіваюся третього разу не буде хоча б до кінця року", - написала народний депутат.

За словами Зінкевич, вдруге перебіг захворювання проходив в легшій формі, ніж це було, коли діагноз COVID-19 їй поставили вперше.

"Перший раз я хворіла дуже важко, за шкалою, напевно, 8 з 10. Вдруге все відчувалося на 3-4 з 10, не більше", - зазначила Зінкевич.

Як повідомляли Українські Новини, повторне зараження коронавірусом нового типу підтвердили у Яни Зінкевич з "Європейської солідарності".

Також коронавірусом нового типу заразився народний депутат від ВО "Батьківщина" Сергій Євтушок.

Крім того, про зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2 повідомив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Більше новин про: Верховная Рада Верховна Рада України Європейська солідарність Яна Зінкевич Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу коронавірус в Раді Одужання від коронавірусу Повторне захворювання

Повторне зараження коронавірусом виявили у депутат...
У Нідерландах зафіксовано перший в світі випадок с...
Зеленський звернеться до Верховної Ради зі щорічни...
Чого доб'ються? Ринок зупиниться, - Володимир Зуби...
Зеленський озвучив три останні запитання опитування 25 жовтня
За добу коронавірус підтвердили у майже шести тисяч українців. Летальних випадків збільшилося на на 45,2%
Новини
Змагання зі сноуборду. Фото: СР
У неділю, 18 жовтня, у Солом'янському парку стартує сноуборд-олімпіада 12:49 Фото
У Київській області два райони обмежать торгівлю через "червону зону" епідбезпеки 12:30
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону" 12:25
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Цього разу все відчувалося на 3-4 з 10, – депутат Зінкевич змогла вдруге подолати COVID-19 12:03
більше новин
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Мені здається, що Пальчевський є не агентом, а чинним офіцером спецслужб РФ, — Гордон 18:57
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
більше новин
Венедіктова з'їхала з держдачі в "Пущі-Водиці"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok