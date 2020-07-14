Попри карантин, ресторан "Велюр" працює до ранку. Тищенко ситуацію не коментує

Ресторан "Велюр" народного депутата від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка знову звинуватили в порушенні карантину. Заклад працював, незважаючи на обмеження, які передбачають закриття після 23:00.

Про це на сторінці в Facebook написала нардеп від партії "Голос" Олександра Устінова.

"Місто засинає, але не "Велюр"! Це вже знущання над усіма порядними бізнесменами, які виживають, як можуть. Плювали вони нам всім в обличчя. Це той приклад, коли всі рівні, але є Свої — рівніші. І поки весь бізнес банкрутує, якщо ти депутат — не те, що не ховаєшся, а рекламу даєш. А якщо ти син міністра в клубі, то клуб не те, що не оштрафують, але й охороняти поліцію пришлють", — написала Устінова.

Пост Олександри Устинова в Facebook про роботу ресторану "Велюр" Миколи Тищенка.

Пост про ресторан "Велюр" в Instagram. Скріншот: Страна

Як повідомляє видання "Страна" сам Тищенко цю ситуацію не коментує.

"Не можу (прокоментувати - ред.), все", — сказав нардеп.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у Києві закрили стриптиз-клуб за роботу після 23:00 і роботу без масок, київська влада закрила ще три розважальних заклади за порушення режиму карантину.