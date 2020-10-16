Україна не відповідає критеріям для безперешкодного переміщення її громадян в країнах ЄС

В країнах Європейського Союзу, де заявили про готовність надати допомогу в отриманні вакцини від коронавірусу , Україна не відповідає критеріям для безперешкодного переміщення її громадян.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

Він зазначив, що ЄС визначив 3 критерії для віднесення тієї чи іншої країни в "зелену", "жовту", "червону", а також "сіру" зони.

Першим критерієм є кількість тестувань методом ПЛР на 100 тис. населення за 7 днів, яке має бути не нижче 300.

Всі країни, які не досягають даної цифри, потрапляють в "сіру" зону.

"На сьогодні в Україні національний показник охоплення тестуванням становить 120 на 100 тис. населення", - прокоментував Ляшко.

Другим критерієм визначено частку позитивних результатів тестування, яка повинна бути не більше 4%.

"Сьогодні ми маємо показник позитивних тестів - 18%", - повідомив заступник міністра.

Третій показник - захворюваність на 100 тис. населення, яка для країн "зеленої зони" не повинна перевищувати 25 осіб на 100 тис. населення.

"Для України, на жаль, цей показник сьогодні недосяжний і становить 179 на 100 тис. населення", - підкреслив Ляшко.

Він також повідомив, що обмеження для країн "жовтої", "червоної" та "сірої зони" країни ЄС встановлюють самостійно.

Як повідомляли Українські Новини, Васильків і Бориспільський район Київської області обмежують торгівлю після перерозподілу у "червону зону" з 19 жовтня.

Тим часом в Івано-Франківську, який також перебуватиме у "червоній зоні", громадський транспорт, торгово-розважальні центри й дитячі садки продовжать працювати.

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