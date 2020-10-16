Україна не відповідає критеріям для безперешкодного переміщення її громадян в країнах ЄС

В країнах Європейського Союзу, де заявили про готовність надати допомогу в отриманні вакцини від коронавірусу, Україна не відповідає критеріям для безперешкодного переміщення її громадян. Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини. Він зазначив, що ЄС визначив 3 критерії для віднесення тієї чи іншої країни в "зелену", "жовту", "червону", а також "сіру" зони. Першим критерієм є кількість тестувань методом ПЛР на 100 тис. населення за 7 днів, яке має бути не нижче 300. Всі країни, які не досягають даної цифри, потрапляють в "сіру" зону. "На сьогодні в Україні національний показник охоплення тестуванням становить 120 на 100 тис. населення", - прокоментував Ляшко. Другим критерієм визначено частку позитивних результатів тестування, яка повинна бути не більше 4%. "Сьогодні ми маємо показник позитивних тестів - 18%", - повідомив заступник міністра. Третій показник - захворюваність на 100 тис. населення, яка для країн "зеленої зони" не повинна перевищувати 25 осіб на 100 тис. населення. "Для України, на жаль, цей показник сьогодні недосяжний і становить 179 на 100 тис. населення", - підкреслив Ляшко. Він також повідомив, що обмеження для країн "жовтої", "червоної" та "сірої зони" країни ЄС встановлюють самостійно. Як повідомляли Українські Новини, Васильків і Бориспільський район Київської області обмежують торгівлю після перерозподілу у "червону зону" з 19 жовтня. Тим часом в Івано-Франківську, який також перебуватиме у "червоній зоні", громадський транспорт, торгово-розважальні центри й дитячі садки продовжать працювати.