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16 жовтня 2020, пʼятниця, 12:25 6
Суспільство 2020-10-16T12:45:01+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону"

В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону"

Валерия Драгомирова
Карантин, Івано-Франківськ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Руслан Марцінків, червона зона
Івано-Франківськ. Фото: wikipedia.org
Івано-Франківськ. Фото: wikipedia.org

Громадський транспорт, торгово-розважальні центри й дитячі садки продовжать працювати в Івано-Франківську, який з 19 жовтня входить в "червону зону" епідемічної небезпеки.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Ми потрапили в "червону зону" з понеділка. Але уряд і державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій врахувала пропозиції мерів і дала можливість працювати дошкільним закладам. Громадський транспорт буде працювати у звичайному режимі. Вимог спецперевезення немає, є тільки вимоги: сидячі місця і відповідні захисні маски в транспорті. Крім того, торгово-розважальні центри будуть працювати у звичайному режимі", - зазначив Марцінків.

Також він заявив, що поїзди будуть ходити у звичайному режимі.

Обмеження стосуватимуться виключно масових заходів. Заборона буде діяти на участь в масових заходах понад 20 осіб.

Також він додав, що чекає пропозицій про роботу шкіл від педагогів і батьків.

Як повідомляли Українські Новини, Харків, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці та Чернігів включені в "червону зону", Суми - залишилися в ній, а Київ - в "помаранчевій" з 19 жовтня.

Крім того, в Івано-Франківську школи підуть на осінні канікули з 23 жовтня до 27 жовтня.

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