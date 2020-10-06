Україна може розраховувати на допомогу Європейського союзу в отриманні вакцини від коронавірусу

Тоді як американська компанія Johnson&Johnson перейшла до третього етапу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу , в Європейському союзі заявили про готовність допомогти Україні з отримання вакцини від COVID-19.

Як пише Європейська правда, про це йдеться в тексті заяви за підсумками саміту Україна-ЄС.

"Прийняте на саміті рішення гарантує, що Україна потрапить під дію програми глобальної ініціативи доступності вакцини від коронавірусу", — йдеться в повідомленні.

У заяві також сказано, що представники Європейського союзу висловили готовність співпрацювати з українською стороною, щоб в майбутньому забезпечити їй доступ до вакцини від COVID-19 за доступними цінами.

Зазначається, що обидві сторони звернули увагу на важливість посилення спільної діяльності, яка спрямована на міжнародну протидію пандемії коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я України має намір отримати трохи більш як 15 млрд гривень коштів на купівлю вакцини від коронавірусу з державного бюджету у 2021 році.

Також повідомлялося, що вже зараз МОЗ веде переговори про купівлю вакцини з 8 компаніями, які за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), перебувають на завершальних етапах її виробництва.

Крім того, у ВООЗ спрогнозували, що масова вакцинація населення від COVID-19 почнеться не раніше середини 2021 року.

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