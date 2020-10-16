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16 жовтня 2020, пʼятниця, 13:25 19
Суспільство 2020-10-16T17:00:05+03:00
Українські Новини
У соцмережі показали фото нової черги швидких біля київської лікарні

У соцмережі показали фото нової черги швидких біля київської лікарні

Валерия Драгомирова
Київ, Швидка допомога, Госпіталізація, Хворі на коронавірус
Черги з карет швидкої допомоги. Фото: Facebook/Los Solomas/Солом'янський район
Черги з карет швидкої допомоги. Фото: Facebook/Los Solomas/Солом'янський район

У Київській клінічній лікарні №5 в Солом'янському районі зафіксували черги з карет швидкої допомоги, госпіталізуються пацієнтів з підозрою на Covid-19 у той час, як в столиці за добу підтвердили 455 нових випадків коронавірусу.

Фото скупчення швидких у лікарні з'явилося в Facebook "Los Solomas/Солом'янський район".

У черзі можна побачити приблизно вісім карет швидкої допомоги.


"Київська міська клінічна лікарня №5 сьогодні. Швидкі везуть людей з підозрою на COVID-19", - йдеться в повідомленні. 

Швидка допомога в Києві. Фото: Facebook / Los Solomas / Солом'янський районШвидка допомога в Києві. Фото: Facebook/Los Solomas/Солом'янський район

Черга швидких. Фото: Facebook / Los Solomas / Солом'янський районЧерга швидких. Фото: Facebook/Los Solomas/Солом'янський район

Як повідомляли Українські Новини, у Києві утворилися величезні черги біля медичних лабораторій, де роблять тести на коронавірус.

Раніше біля інфекційного відділення Київської клінічної лікарні №9, де знаходяться хворі COVID-19 пацієнти, вишикувалася довга черга з машин швидкої допомоги.

Тим часом в МОЗ повідомили, що для діагностування коронавірусу не обов'язково робити тест – достатньо клінічних ознак.

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