У соцмережі показали фото нової черги швидких біля київської лікарні

У Київській клінічній лікарні №5 в Солом'янському районі зафіксували черги з карет швидкої допомоги, госпіталізуються пацієнтів з підозрою на Covid-19 у той час, як в столиці за добу підтвердили 455 нових випадків коронавірусу

Фото скупчення швидких у лікарні з'явилося в Facebook "Los Solomas/Солом'янський район".

У черзі можна побачити приблизно вісім карет швидкої допомоги.



"Київська міська клінічна лікарня №5 сьогодні. Швидкі везуть людей з підозрою на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Швидка допомога в Києві. Фото: Facebook/Los Solomas/Солом'янський район

Черга швидких. Фото: Facebook/Los Solomas/Солом'янський район

Як повідомляли Українські Новини, у Києві утворилися величезні черги біля медичних лабораторій, де роблять тести на коронавірус.

Раніше біля інфекційного відділення Київської клінічної лікарні №9, де знаходяться хворі COVID-19 пацієнти, вишикувалася довга черга з машин швидкої допомоги.

Тим часом в МОЗ повідомили, що для діагностування коронавірусу не обов'язково робити тест – достатньо клінічних ознак.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини