У соцмережі показали фото нової черги швидких біля київської лікарні

У Київській клінічній лікарні №5 в Солом'янському районі зафіксували черги з карет швидкої допомоги, госпіталізуються пацієнтів з підозрою на Covid-19 у той час, як в столиці за добу підтвердили 455 нових випадків коронавірусу. Фото скупчення швидких у лікарні з'явилося в Facebook "Los Solomas\/Солом'янський район". У черзі можна побачити приблизно вісім карет швидкої допомоги. "Київська міська клінічна лікарня №5 сьогодні. Швидкі везуть людей з підозрою на COVID-19", - йдеться в повідомленні. Швидка допомога в Києві. Фото: Facebook\/Los Solomas\/Солом'янський район Черга швидких. Фото: Facebook\/Los Solomas\/Солом'янський район Як повідомляли Українські Новини, у Києві утворилися величезні черги біля медичних лабораторій, де роблять тести на коронавірус. Раніше біля інфекційного відділення Київської клінічної лікарні №9, де знаходяться хворі COVID-19 пацієнти, вишикувалася довга черга з машин швидкої допомоги. Тим часом в МОЗ повідомили, що для діагностування коронавірусу не обов'язково робити тест – достатньо клінічних ознак.