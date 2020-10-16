Симптомів досить. У МОЗ заявили про необов'язковість ПЛР-тесту при встановленні коронавірусу

У той час, як у Великобританії винайшли тест на коронавірус, який показує результат за 5 хвилин, для того, щоб поставити діагноз Covid-19 не обов'язково робити тест – достатньо клінічних ознак. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі передачі "Право на владу". Так, Степанов зазначив, що питання госпіталізації повинні вирішувати лікарі виходячи з клінічних симптомів. "Немає питань підтвердження Covid-19. У нас вже півтора або два місяці немає такої опції, як підтвердження обов'язково ПЛР-тестуванням. За клінічними ознаками підтверджується Ковід і відбувається госпіталізація, і процес лікування. Це те питання, яке повинні вирішувати на місці лікарі", - сказав Степанов. Необхідність такого рішення обумовлена тим, що за світовою статистикою в 30% випадках ПЛР-тести показують негативний результат при підтвердженому діагнозі Covid-19. Це пов'язано з особливостями цього типу тестування і фізіологічними особливостями людини. Як повідомляли Українські Новини, також Степанов повідомив, що вакцини від COVID-19 все ще немає, але не виключено, що вона з'явиться незабаром. Тим часом Кабінет Міністрів подовжив до кінця 2020 року адаптивний карантин, а також посилив обмеження.