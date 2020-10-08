Перед інфекційним відділенням однієї з Київських лікарень - довга черга "швидких"

Сьогодні в Україні підтвердили антирекорд в понад 5 тисяч випадків зараження коронавірусом. Такі цифри змушують насторожених киян знімати відео, на яких в інфекційне відділення Київської клінічної лікарні №9, де знаходяться хворі COVID-19 пацієнти, вишикувалася довга черга з машин швидкої допомоги.

Про це в Facebook повідомляє Муніципальна варта Києва.

На відео видно, що в лікарняному дворі знаходяться як мінімум 12 машин швидкої допомоги. З деяких машин вийшли медики в спецодязі.

Спочатку в повідомленні говорилося, що в кожному з автомобілів знаходився інфікований коронавірусом. Однак пізніше Муніципальна варта уточнила, що поспілкувалася з керівництвом лікарні №9 та з'ясувала: хворі на коронавірус пацієнти є, але далеко не в кожному автомобілі в лікарняному дворі.

"Однак це не означає, що можна розслаблятися і перестати дотримуватися карантину. Бережіть себе", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 6 жовтня збільшилася на 422 осіб до 25 896, померлих — на 11 до 453.

Також у Львові на карантин закрився Ліцей міжнародних відносин ім. Василя Стуса, де виявили багато випадків COVID-19.

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