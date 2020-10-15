За добу в Києві ще 445 людей захворіли на коронавірус. 17 осіб померли

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 14 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 445 осіб до 28 957, померлих - на 17 до 535.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За минулу добу в Києві виявили ще 445 хворих коронавірус. 17 випадків - летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті померли 535 осіб. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 957 ", - зазначив мер Києва.

Захворіли 252 жінок у віці від 18 до 89 років і 18 дівчаток від 4 до 17 років, а також 159 чоловіків у віці від 18 до 92 років і 16 хлопчиків від 2 до 17 років.

Серед захворілих - 16 медиків.

У лікарні столиці за добу госпіталізовано 56 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 57 осіб.

Всього коронавірус подолав 10 286 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявлено в Деснянському районі - 106, Солом'янському - 67 і Оболонському районі - 52 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 13 жовтня кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 422 особи до 28 512, померлих - на рекордні 21 до 518.

Раніше Кабмін заборонив роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

Тим часом Україна на карантині 218 днів. Які обмеження діють в епідзонах.

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