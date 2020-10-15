підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
15 жовтня 2020, четвер, 13:36 8
Суспільство 2020-10-15T15:45:04+03:00
Українські Новини
За добу в Києві ще 445 людей захворіли на коронавірус. 17 осіб померли

За добу в Києві ще 445 людей захворіли на коронавірус. 17 осіб померли

Надежда Комендантова
Київ, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Коронавірус у Києві, Динаміка COVID-19
Коронавірус.
Коронавірус.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 14 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 445 осіб до 28 957, померлих - на 17 до 535.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За минулу добу в Києві виявили ще 445 хворих коронавірус. 17 випадків - летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті померли 535 осіб. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 957 ", - зазначив мер Києва.

Захворіли 252 жінок у віці від 18 до 89 років і 18 дівчаток від 4 до 17 років, а також 159 чоловіків у віці від 18 до 92 років і 16 хлопчиків від 2 до 17 років.

Серед захворілих - 16 медиків.

У лікарні столиці за добу госпіталізовано 56 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 57 осіб.

Всього коронавірус подолав 10 286 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявлено в Деснянському районі - 106, Солом'янському - 67 і Оболонському районі - 52 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 13 жовтня кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 422 особи до 28 512, померлих - на рекордні 21 до 518.

Раніше Кабмін заборонив роботу ресторанів  та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

Тим часом  Україна на карантині 218 днів. Які обмеження діють в епідзонах.

 

Більше новин про: Київ коронавірус в Україні Пандемія коронавірусу статистика коронавірусу Коронавірус у Києві Динаміка COVID-19

У Києві завтра почнуть вмикати опалення, - Кличко...
Франція вводить комендантську годину через COVID-1...
Менше ніж за рік з київських лікарень звільнилися ...
В Україні знову понад 5 тис. нових випадків корона...
Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу
Новини
РАУ просить "Венеційську комісію" доопрацювати висновок до законопроекту про реформу судочинства 18:47
За добу в Києві закрили три школи на карантин і відправили 4 класи на "дистанційку" 18:27
Київ витратив півмільярда гривень на ремонт школи, хоча будівництво нової було б удвічі дешевше, – Попов 18:16
Борис Баум зняв свою кандидатуру з конкурсу на голову Комісії з регулювання ринку азартних ігор 18:09
Трубопровід контрабандистів. Фото: Держприкордонслужба
Одеські прикордонники знайшли підводний "спиртопровід" контрабандистів 17:48
більше новин
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Фонд гарантування вимагає від Рожкової відшкодувати 1,5 мільярда гривень збитків, нанесених "Платинум Банку", - ЗМІ 09:39
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
Рожкова більше місяця не спілкується з Шевченком, - ЗМІ 12:39
більше новин
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
Wizz Air скасовує рейси з України. Куди можна буде полетіти з листопада 21:30
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу 09:05
більше новин
Курс валют від НБУ: після офіційного вихідного долар подорожчав
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok