Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. У МОЗ назвали категорії українців

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про пріоритетні групи населення, які першочергово отримають доступ до вакцинації від коронавірусу , зокрема назвавши вчителів і співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Пріоритетні групи - це працівники з високим рівнем ризику інфікування в установах охорони здоров'я; працівники, що реагують на надзвичайні ситуації (наприклад, Державної служби з надзвичайних ситуацій); люди з серйозними супутніми захворюваннями; люди старшого віку, які проживають в закритих колективах; вчителі й працівники шкіл; люди з супутніми захворюваннями середньої тяжкості. Після цього йдуть люди старшого похилого віку і люди, які проживають у притулках для бездомних", - повідомив Ляшко.

За його словами, передбачено кілька траншів вакцини в Україну після завершення її розробки.

Перша партія повинна забезпечити вакцинацією 3% населення, решта партій - довести частку до 20% від усього населення.

Ляшко зазначив, що за механізмом COVAX Україна зможе отримати вакцини від компаній AstraZeneca і Novovaks.

Як повідомляли Українськi Новини, у проєкті державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити виділення 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини проти COVID-19.

Також Світовий банк (СБ) схвалив фінансування на суму в 12 млрд доларів, яка буде спрямована на допомогу країнам, що розвиваються, в покупці і поширенні вакцин від коронавірусу.

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