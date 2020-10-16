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16 жовтня 2020, пʼятниця, 10:51 7
Суспільство 2020-10-16T12:45:03+03:00
Українські Новини
Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. У МОЗ назвали категорії українців

Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. У МОЗ назвали категорії українців

Валерия Драгомирова
МОЗ, Міністерство охорони здоров’я України, Коронавірус, коронавірус в Україні, Вакцина від коронавірусу, Міністерство охорони здоров'я
Коронавірус. Фото: bbmri-eric.eu
Коронавірус. Фото: bbmri-eric.eu

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про пріоритетні групи населення, які першочергово отримають доступ до вакцинації від коронавірусу, зокрема назвавши вчителів і співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Пріоритетні групи - це працівники з високим рівнем ризику інфікування в установах охорони здоров'я; працівники, що реагують на надзвичайні ситуації (наприклад, Державної служби з надзвичайних ситуацій); люди з серйозними супутніми захворюваннями; люди старшого віку, які проживають в закритих колективах; вчителі й працівники шкіл; люди з супутніми захворюваннями середньої тяжкості. Після цього йдуть люди старшого похилого віку і люди, які проживають у притулках для бездомних", - повідомив Ляшко.

За його словами, передбачено кілька траншів вакцини в Україну після завершення її розробки.

Перша партія повинна забезпечити вакцинацією 3% населення, решта партій - довести частку до 20% від усього населення.

Ляшко зазначив, що за механізмом COVAX Україна зможе отримати вакцини від компаній AstraZeneca і Novovaks.

Як повідомляли Українськi Новини, у проєкті державного бюджету на 2021 рік Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити виділення 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини проти COVID-19.

Також Світовий банк (СБ) схвалив фінансування на суму в 12 млрд доларів, яка буде спрямована на допомогу країнам, що розвиваються, в покупці і поширенні вакцин від коронавірусу.

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