Світовий банк виділив кошти на закупівлю вакцин від коронавірусу для 1 млрд осіб

у той час, як американська компанія Johnson & Johnson зупинила випробування перспективної вакцини від коронавірусу . Світовий банк (СБ) схвалив фінансування на суму в 12 млрд доларів, яка буде спрямована на допомогу країнам, що розвиваються планети в покупці і поширенні вакцин від коронавірусу

Як передають Українські Новини, про це в середу, 14 жовтня, пише Associated Press.

"Виділені 12 млрд доларів є частиною більш широкого пакету Світового банку в сумі 160 млрд доларів для надання допомоги державам, що розвиваються, в боротьбі з пандемією COVID-19", - цитує агентство заяву Світового банку.

За словами президента організації Девіда Малпасса, Світовий банк продовжує розширювати свої програми, спрямовані на вирішення надзвичайної ситуації з COVID-19, щоб країни, що розвиваються, могли мати рівний і справедливий доступ до вакцин від коронавірусу.

Зазначається, що на сьогодні програми реагування Світового банку на надзвичайні ситуації, викликані пандемією коронавірусу, охоплюють вже більше як 100 країн світу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Європейський Союз заявив про готовність надати Україні допомогу в отриманні вакцини від коронавірусу за доступними цінами.

Також повідомлялося, що в липні 2020 року Європейська комісія виділила 63 млн євро на купівлю ремдесивіру для країн Європейського союзу.

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