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04 вересня 2020, пʼятниця, 18:56 5
Світ 2020-09-04T19:45:01+03:00
Українські Новини
Масова вакцинація від Covid-19 не очікується до середини 2021 року — ВООЗ

Масова вакцинація від Covid-19 не очікується до середини 2021 року — ВООЗ

Валерия Драгомирова
Вакцина, Вакцинація, ВООЗ, Вакцина від коронавірусу, Вакцинація від коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Не раніше, ніж в середині 2021 року у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують початку масової вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2. Про це заявила прессекретар ВООЗ Маргарет Харріс, пише DW

"Насправді ми не очікуємо, що побачимо масову вакцинацію до середини наступного року", — зазначила вона, цитує агентство новин Reuters.

З слів Харріс, зараз на просунутій стадії випробувань перебувають близько дев'яти потенційних вакцин від коронавірусу.

Представник ВООЗ наголосила на важливості ретельних перевірок ефективності і безпеки вакцини.


"Третя фаза випробувань повинна зайняти більше часу, тому що ми повинні побачити, наскільки дієво захищає ця вакцина, і також зрозуміти, наскільки вона безпечна", — сказала Харріс.

Вона додала, що до сих пір жодна з потенційних вакцин поки не продемонструвала чітко доведеної ефективності на рівні хоча б 50 відсотків. Це, з слів Харріс, є показником, до якого прагне ВООЗ.

Як повідомляли Українські Новини, головний санлікар України заявив, що в світі є розробки вакцин від коронавірусу кращі, ніж російська

Крім того, президент Румунії заявив, що країна не купуватиме російську вакцину від коронавірусу.

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