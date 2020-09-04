Масова вакцинація від Covid-19 не очікується до середини 2021 року — ВООЗ

Не раніше, ніж в середині 2021 року у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують початку масової вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2. Про це заявила прессекретар ВООЗ Маргарет Харріс, пише DW. "Насправді ми не очікуємо, що побачимо масову вакцинацію до середини наступного року", — зазначила вона, цитує агентство новин Reuters. З слів Харріс, зараз на просунутій стадії випробувань перебувають близько дев'яти потенційних вакцин від коронавірусу. Представник ВООЗ наголосила на важливості ретельних перевірок ефективності і безпеки вакцини. "Третя фаза випробувань повинна зайняти більше часу, тому що ми повинні побачити, наскільки дієво захищає ця вакцина, і також зрозуміти, наскільки вона безпечна", — сказала Харріс. Вона додала, що до сих пір жодна з потенційних вакцин поки не продемонструвала чітко доведеної ефективності на рівні хоча б 50 відсотків. Це, з слів Харріс, є показником, до якого прагне ВООЗ. Як повідомляли Українські Новини, головний санлікар України заявив, що в світі є розробки вакцин від коронавірусу кращі, ніж російська. Крім того, президент Румунії заявив, що країна не купуватиме російську вакцину від коронавірусу.